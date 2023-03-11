Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 12:51

Сергей Безруков показал фото венчания с Анной Матисон

Сергей Безруков обвенчался с супругой Анной, с которой они восемь лет вместе

<p>Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории России)</p>

Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории России)

Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поделился известием о венчании с режиссёром Анной Матисон. Фото он опубликовал в соцсети.

"Уже восемь лет вместе! Фото с венчания", — подписал снимок актёр, чем вызвал восторженные комментарии подписчиков.

Супруги состоят в официальном браке с марта 2016 года. Тогда пара отказалась от пышной церемонии и большого числа гостей. У Безруковых трое общих детей, старшей дочери шесть лет, а младшему исполнился год. У артиста также есть внебрачные дети.

Певец Игорь Саруханов тайно женился на своей стилистке

Певец Игорь Саруханов тайно женился на своей стилистке

Как сообщалось, режиссёр нового фильма "Нюрнберг" Николай Лебедев заявил, что при создании картины сразу увидел актёра Сергея Безрукова в роли главного обвинителя от СССР Романа Руденко.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Безруков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров