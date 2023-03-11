Сергей Безруков показал фото венчания с Анной Матисон

Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поделился известием о венчании с режиссёром Анной Матисон. Фото он опубликовал в соцсети.

"Уже восемь лет вместе! Фото с венчания", — подписал снимок актёр, чем вызвал восторженные комментарии подписчиков.

Супруги состоят в официальном браке с марта 2016 года. Тогда пара отказалась от пышной церемонии и большого числа гостей. У Безруковых трое общих детей, старшей дочери шесть лет, а младшему исполнился год. У артиста также есть внебрачные дети.