Сергей Безруков показал фото венчания с Анной Матисон
Сергей Безруков обвенчался с супругой Анной, с которой они восемь лет вместе
Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории России)
Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поделился известием о венчании с режиссёром Анной Матисон. Фото он опубликовал в соцсети.
"Уже восемь лет вместе! Фото с венчания", — подписал снимок актёр, чем вызвал восторженные комментарии подписчиков.
Супруги состоят в официальном браке с марта 2016 года. Тогда пара отказалась от пышной церемонии и большого числа гостей. У Безруковых трое общих детей, старшей дочери шесть лет, а младшему исполнился год. У артиста также есть внебрачные дети.
Как сообщалось, режиссёр нового фильма "Нюрнберг" Николай Лебедев заявил, что при создании картины сразу увидел актёра Сергея Безрукова в роли главного обвинителя от СССР Романа Руденко.