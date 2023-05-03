Стало известно, кто из россиян имеет право на дополнительный отпуск до 14 дней

Россияне, отправленные на работу в чернобыльскую зону, вправе рассчитывать на дополнительный отпуск до двух недель. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказали в пресс-службе Соцфонда.

"Работающие в чернобыльской зоне орловчане получают от регионального отделения Социального фонда России компенсационные выплаты, в том числе оплату дополнительного отпуска", — объяснили в ведомстве.

Размер выплаты будет определяться согласно справке о среднем заработке, которую обязана предоставить организация. Заявитель должен обратиться с пакетом документов в МФЦ, клиентскую службу регионального отделения СФР или оформить заявку на "Госуслугах". В течение пяти рабочих дней на запрос будет дан ответ.