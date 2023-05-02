Россияне оценили идею депутата о выплатах за долгий брак
Опрос: 64% россиян поддержали законопроект о выплатах за продолжительный брак
64% россиян-участников опроса поддержали идею о выплатах за продолжительный брак и отметили важность поддержки традиционных семейных ценностей. Об сообщает сайт kp.ru по итогам проведённого исследования.
"Поддерживаю — не столько дороги эти деньги, как дорого внимание к таким семьям", — отметил один из респондентов.
По мнению 12% участников исследования, выплаты можно было бы выдавать уже после 10 лет брака. А 6% говорят, что правильно поощрять семьи за каждую круглую дату свадьбы. 5% опрошенных предлагают делать такие денежные подарки каждый год. А 13% заявили, что такие выплаты — это лишнее.
Как сообщал Лайф, согласно инициативе, за 20 лет брака супруги могут получить выплаты в размере 20 тысяч рублей. При этом психолог Александр Коридзе уверен, что это не простимулирует долгобрачие.