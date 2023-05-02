Россиян предупредили о катастрофических последствиях нежелания иметь детей

Нежелание иметь детей говорит о безответственности человека, это признак отсутствия жертвенности. Об этом заявила врач-психотерапевт, сексолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Диана Генварская.

"Желание не иметь детей — это безответственность, это нежелание жертвовать собой, своими интересами. Это очень серьёзный показатель того, что если в обществе такие настроения будут преобладать, то мы не выживем", — отметила она в беседе с РИАМО.

Психотерапевт добавила, что такие люди не воспроизводят потомство, и это тупиковое развитие. Именно самопожертвование и умение "идти навстречу" не собственным потребностям позволяют выжить и воплотиться в других проявлениях через детей, считает она. Также важно, чтобы родители правильно выстроили роли между собой.

"Со стороны женщины — милосердие, сострадание, забота, опека, создание уюта, а с мужской стороны — лидерство, защита и добыча. Если будет партнёрство, гостевой брак — то, что сейчас процветает, — будет проблема. Поэтому сейчас и распадаются браки", — рассказала Генварская.

Дети должны появляться уже в сложившихся отношениях, и тогда образуется семья, заключила психотерапевт.