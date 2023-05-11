Юрист объяснил, когда можно претендовать на наследство без брака

Семейный кодекс РФ не признаёт сожительство законным браком, и в числе наследников первой очереди могут быть только официальный муж или жена. Однако из этого правила есть одно исключение, о котором рассказала адвокат Виктория Данильченко.

"Это случаи, когда переживший свою вторую половину гражданский супруг был нетрудоспособен к моменту открытия наследства, проживал вместе с наследодателем и находился на его иждивении не менее одного года до смерти. Для того чтобы стать полноправным наследником, необходимо будет предоставить нотариусу копию решения суда об установлении данного факта. Такой сожитель наследует вместе и наравне с той очередью наследников по закону, которая призывается к наследованию", — объяснила она в беседе с "Газета.ru".

По словам Данильченко, люди в "гражданском браке" могут решить вопрос наследства путём составления завещания, поскольку завещать друг другу своё имущество закон не запрещает. Но вот совместное завещание сожители составить не могут — для это нужно состоять в официальном браке, заключила юрист.