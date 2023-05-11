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11 мая, 16:15

Нейрофизиолог объяснила, почему люди краснеют от стыда

Доктор Коньшина: Люди краснеют от стыда из-за притока крови к голове при стрессе

Некоторые люди не могут скрыть свой стресс в неловких ситуациях, потому что их тут же выдают красные щёки. Почему организм реагирует именно так, рассказала "Газете.ru" врач-невролог, нейрофизиолог Наталья Коньшина.

Дело в том, что наша вегетативная система включает в себя ещё три подсистемы: парасимпатическую, метасимпатическую и симпатическую. Последняя и влияет на цвет лица, когда человек испытывает стресс.

"Симпатическая нервная система связана с надпочечниками, продуцирующими гормон стресса — адреналин. Обманывая, видя или делая что-то, что не укладывается в наши собственные рамки "нормальности", мы испытываем стресс. Адреналин повышает артериальное давление, увеличивая приток крови к голове, что и приводит к покраснению", рассказала врач.

Коньшина также заметила, что покраснение кожи от стыда из всех живых существ свойственно только человеку. Некоторые учёные связывают это с тем, что страх "покраснеть на публике" заставляет людей меньше врать.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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