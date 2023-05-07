Не женитесь на девушках с этими знаками зодиака, если не хотите испортить себе жизнь
Астрологи составили чёрный список женщин по знакам зодиака, кого лучше не брать в жёны. Только если не хотите проверить себя и нервы на прочность.
Заглянув в натальные карты представительниц этих знаков зодиака, астрологи увидели полный набор отрицательных качеств: мстительность, ревнивость, эгоистичность и своенравность. Итак, дам с какими знаками зодиака специалисты по звёздам называют худшими жёнами?
Женщина-Стрелец
Не ждите дружбы, если отважитесь развестись с женой-Стрельцом, вам обязательно отомстят. Гиф © Giphy
По мнению экспертов, женщины-Стрельцы отличаются крайне командирским настроем. Оказавшись замужем, рождённые под этим знаком зодиака станут раздавать супругу постоянные указания. Если же мужчина откажется подчиниться, то жена-Стрелец обязательно найдёт способ, как потом отомстить. Не ждите и дружбы, если отважитесь развестись с этой представительницей стихии Огня.
Скорпион
Жёны-Скорпионы не отличаются стабильностью или умением вести хозяйство. Гиф © Giphy
Даже те, кто не слишком хорошо разбирается в астрологии, обходят дам этого знака зодиака стороной. И не просто так. Астрологи отмечают, что жёны-Скорпионы не отличаются стабильностью или умением вести хозяйство. Женщина-Скорпион заманит мужчину своей сексуальностью и умением давать обещания, которые в итоге выполнять не станет.
Знак зодиака Близнецы
Жёны-Близнецы не отягощают себя преданностью и могут заиметь интрижку на стороне. Гиф © Giphy
Девушки этого знака зодиака отличаются креативностью, они натуры творческие и непостоянные. Астрологи предупреждают всех мужчин, кто захочет рискнуть и взять в супруги женщину со знаком зодиака Близнецы: дама может оказаться ветреной. Жёны-Близнецы не отягощают себя преданностью и могут заиметь интрижку на стороне.
Знак зодиака Лев
В семейном быту женщина-Лев постоянно будет требовать дорогие подарки. Гиф © Giphy
Женщины, рождённые под знаком зодиака Лев, очень требовательны. Они ощущают себя королевами мира, поэтому хотят соответствующего отношения. Если думаете, что все хотелки закончатся после пышной свадьбы с дорогим дизайнерским платьем, вы глубоко заблуждаетесь. В семейном быту женщина-Лев постоянно требует люксовые подарки. А если супруг вдруг не сможет соответствовать запросам, такая дама без сожалений подаст на развод.
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