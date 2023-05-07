Не женитесь на девушках с этими знаками зодиака, если не хотите испортить себе жизнь

Заглянув в натальные карты представительниц этих знаков зодиака, астрологи увидели полный набор отрицательных качеств: мстительность, ревнивость, эгоистичность и своенравность. Итак, дам с какими знаками зодиака специалисты по звёздам называют худшими жёнами?

Женщина-Стрелец

Не ждите дружбы, если отважитесь развестись с женой-Стрельцом, вам обязательно отомстят. Гиф © Giphy

По мнению экспертов, женщины-Стрельцы отличаются крайне командирским настроем. Оказавшись замужем, рождённые под этим знаком зодиака станут раздавать супругу постоянные указания. Если же мужчина откажется подчиниться, то жена-Стрелец обязательно найдёт способ, как потом отомстить. Не ждите и дружбы, если отважитесь развестись с этой представительницей стихии Огня.

Скорпион

Жёны-Скорпионы не отличаются стабильностью или умением вести хозяйство. Гиф © Giphy

Даже те, кто не слишком хорошо разбирается в астрологии, обходят дам этого знака зодиака стороной. И не просто так. Астрологи отмечают, что жёны-Скорпионы не отличаются стабильностью или умением вести хозяйство. Женщина-Скорпион заманит мужчину своей сексуальностью и умением давать обещания, которые в итоге выполнять не станет.

Знак зодиака Близнецы

Жёны-Близнецы не отягощают себя преданностью и могут заиметь интрижку на стороне. Гиф © Giphy

Девушки этого знака зодиака отличаются креативностью, они натуры творческие и непостоянные. Астрологи предупреждают всех мужчин, кто захочет рискнуть и взять в супруги женщину со знаком зодиака Близнецы: дама может оказаться ветреной. Жёны-Близнецы не отягощают себя преданностью и могут заиметь интрижку на стороне.

Знак зодиака Лев

В семейном быту женщина-Лев постоянно будет требовать дорогие подарки. Гиф © Giphy