Астролог рассказал, чего нельзя делать под Красной Луной 7 мая
Астролог Кондра: Красная Луна — лучшее время для загадывания желаний
Красная Луна — редкое явление, которое москвичи смогут увидеть 7 мая в 05:35. Это время для загадывания желаний. Явление также скажется и на здоровье, заявил астролог Миша Кондра.
"Подумайте, чем бы вам хотелось порадовать себя или даже в корне изменить жизнь. Запишите на листке бумаги все свои желания, мысленно отправляя их Луне. Именно она является проводником между нашим разумом и мечтами", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам астролога, Красная Луна появится ещё дважды в 2023 году: 16 октября в 22:30 по московскому времени и 15 ноября в 08:06. Во время такого явления метеозависимые люди могут почувствовать резкий упадок сил, на дорогах может увеличиться число ДТП, а в семье и на работе — конфликтных ситуаций.
Астролог советует 7 мая воздержаться от деловой активности, крупных покупок, путешествий и любых решительных действий. А вместо этого рекомендуется посвятить день досугу и самообразованию. Ещё стоит поработать над списком целей на будущее, проанализировать последние месяцы и годы жизни, оценить результаты и составить новый план.
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