Жительница Екатеринбурга сбросила 65 кг и раскрыла секрет похудения
Весившая 130 кг жительница Екатеринбурга сумела похудеть на 65 килограммов
Наталья Свалова до похудения и после. Обложка © E1.ru
Жительница Екатеринбурга Наталья Свалова за несколько лет похудела на 65 килограммов. Историю 43-летней женщины рассказывает портал E1.ru.
По словам Натальи, она всю жизнь борется с лишним весом. К окончанию школы россиянка весила около 100 килограммов. После чего она несколько раз худела, в том числе при помощи таблеток для похудения, а потом снова набирала, но ещё больше. В итоге её вес составил 130 килограммов. Женщина решила переехать в Екатеринбург и обратилась в один из центров похудения.
"Еженедельные занятия с психологом, постоянные задания и работа над собой. Контроль калорийности, уменьшение объёмов еды, рамки в продуктах, ничего сладкого, мучного, копчёного. Я начала правильно питаться, учитывая баланс белков, жиров и углеводов. И так целый год", — рассказала Наталья.
По её мнению, самое главное — это контроль со стороны куратора и его поддержка. Позже добавились и физические нагрузки. В результате женщина за два года похудела со 130 до 65 килограммов.
Ранее россиянам объяснили, какой алкоголь больше всего вредит фигуре. По словам диетолога Оксаны Пановой, всё спиртное способствует набору лишних килограммов, однако "рекордсменами" являются сидры, сладкие вина и коктейли с ликёрами и газировкой.