Жительница Екатеринбурга сбросила 65 кг и раскрыла секрет похудения

Жительница Екатеринбурга Наталья Свалова за несколько лет похудела на 65 килограммов. Историю 43-летней женщины рассказывает портал E1.ru.

По словам Натальи, она всю жизнь борется с лишним весом. К окончанию школы россиянка весила около 100 килограммов. После чего она несколько раз худела, в том числе при помощи таблеток для похудения, а потом снова набирала, но ещё больше. В итоге её вес составил 130 килограммов. Женщина решила переехать в Екатеринбург и обратилась в один из центров похудения.

"Еженедельные занятия с психологом, постоянные задания и работа над собой. Контроль калорийности, уменьшение объёмов еды, рамки в продуктах, ничего сладкого, мучного, копчёного. Я начала правильно питаться, учитывая баланс белков, жиров и углеводов. И так целый год", — рассказала Наталья.

По её мнению, самое главное — это контроль со стороны куратора и его поддержка. Позже добавились и физические нагрузки. В результате женщина за два года похудела со 130 до 65 килограммов.