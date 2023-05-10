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10 мая, 10:08

Врач раскрыла, какой алкоголь опасен для фигуры больше всего

Диетолог Панова назвала вино, сидр и коктейли наиболее опасными для фигуры

Любителям провести вечер за бокалом перед камином или с кружкой в компании друзей стоит быть осторожнее с определёнными видами алкоголя, которые сильно вредят фигуре. Об этом рассказала нутрициолог, диетолог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Оксана Панова.

"Спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны. Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликёрами и газировкой", — приводит её слова "Газета.ru".

Безопасным можно назвать лишь низкокалорийный алкоголь вроде красного сухого вина или светлого пива, однако лишь в умеренных количествах. Если выпить полбутылки первого или пару пол-литровых кружек второго, они однозначно станут "калорийной бомбой". Кроме того, помимо собственных калорий спиртные напитки ещё и разжигают желание наброситься на еду.

"Человек начинает налегать на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий", — подчеркнула диетолог.

Какие напитки и вкусняшки ни в коем случае нельзя диабетикам

Какие напитки и вкусняшки ни в коем случае нельзя диабетикам

Ранее Лайф рассказывал, почему алкоголь не стоит пить после шашлыка. Оказывается, мясное блюдо рекомендовано запивать определёнными напитками, в идеале — обычной тёплой водой. Также подойдут натуральные соки, особенно осветлённый яблочный. Его можно употреблять, например, с бараниной.

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Freepik

Николь Вербер
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