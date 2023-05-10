Врач раскрыла, какой алкоголь опасен для фигуры больше всего

Любителям провести вечер за бокалом перед камином или с кружкой в компании друзей стоит быть осторожнее с определёнными видами алкоголя, которые сильно вредят фигуре. Об этом рассказала нутрициолог, диетолог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Оксана Панова.

"Спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны. Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликёрами и газировкой", — приводит её слова "Газета.ru".

Безопасным можно назвать лишь низкокалорийный алкоголь вроде красного сухого вина или светлого пива, однако лишь в умеренных количествах. Если выпить полбутылки первого или пару пол-литровых кружек второго, они однозначно станут "калорийной бомбой". Кроме того, помимо собственных калорий спиртные напитки ещё и разжигают желание наброситься на еду.

"Человек начинает налегать на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий", — подчеркнула диетолог.