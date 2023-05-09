Россиянам рассказали, чем лучше всего запивать шашлык, и это не алкоголь

Выбираться на природу в майские праздники, чтобы пожарить шашлыки и провести время на природе, уже стало традицией для россиян. Но мало кто знает, что запивать это мясное блюдо рекомендовано определёнными напитками. Какими именно — в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

Врач пояснила, что в теории мясные блюда рекомендовано запивать тёплой водой, однако мало кто будет прибегать к этому методу. Вместо воды к шашлыку прекрасно подойдут натуральные соки, особенно осветлённый яблочный, который можно употреблять, например, с бараниной.

"Он хорошо утолит жажду, добавит вкусовые оттенки, но не будет забивать запах самого шашлыка. К сухому мясу — индейка, курица, нежирные части свинины — можно взять соки с более насыщенным вкусом, например виноградный или ананасовый. Ананасовый сок к тому же улучшает пищеварение. К жирному свиному шашлыку подойдёт томатный сок", — сказала Богданова.

Томатный сок, поданный к жирному мясу, будет выполнять роль соуса и способствовать лучшему перевариванию. А вот сахар создаёт дополнительную нагрузку для пищеварения, поэтому лучше выбирать напитки без него. Допустимо запивать шашлык и кисломолочными напитками, так как они помогают организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи. От алкоголя в данном случае врач рекомендовала отказаться.

"Наименьшее зло для пищеварения в этом случае — сухое вино, потому что за счёт его кислотности жирные и белковые продукты могут быстрее перевариваться. Хотя важно помнить, что вино — напиток обезвоживающий, и в целом от алкоголя, конечно, лучше отказаться", — заключила Богданова.