Диетолог назвала идеальный шашлык, который меньше вредит здоровью

Шашлык лучше всего сочетать с любыми овощами. Они могут быть свежими или приготовленными на гриле. Об этом Лайфу рассказала терапевт, диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

Она считает, что полезнее всего шашлык из нежирного мяса, приготовленный в правильном маринаде. А "идеальный шашлык" — из куриного мяса, его можно употреблять даже с кожей. Также подойдут нежирная свинина и баранина.

"В целом шашлык при условии, что он приготовлен из нежирного мяса и не обуглен до чёрной корочки, является прекрасным источником белка и в сочетании с овощами даже полезным продуктом. Идеальное сочетание шашлыка только с овощами, абсолютно любыми, свежими или приготовленными на гриле", — отметила эксперт.

Врач уточнила, что к шашлыку идеально подойдут зелень, огурцы, салатные листья, кабачки на гриле, болгарский перец, томаты черри и шампиньоны. За один приём пищи женщинам можно съесть до 200–250 граммов шашлыка, мужчинам — до 350.

"Использование пряных специй в небольших количествах, таких как кетчуп, хрен, горчица, при условии, что у человека нет острых или хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта в фазе обострения, не запрещается", — добавила специалист.

Медик при этом подчеркнула, что от употребления шашлыка лучше всего отказаться людям с воспалениями ЖКТ. Если подобных противопоказаний нет, то это блюдо вместе с овощами можно есть и на обед, и на ужин. Но без какой-либо другой тяжёлой еды.