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4 мая, 14:49

Врач назвала самый полезный и вкусный гарнир к шашлыку

Диетолог Соломатина назвала ягодный соус и фрукты лучшим гарниром к шашлыку

Овощи, зелень, фрукты и ягоды будут самым полезным гарниром из всех возможных, в том числе и для мясного шашлыка. Как сделать из этих продуктов вкусный микс, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.

Главный плюс овощей и фруктов (в том числе соуса из ягод) в том, что они помогают организму быстрее и легче переваривать продукт. А чем дольше мясо находится в желудочно-кишечном тракте, тем выше шанс развития онкологии.

"Большое количество клетчатки помогает вывести мясные продукты распада. А хлорофилл обладает бактерицидным свойством. Также зелень стимулирует рост бактерий, которые кормят полезный микробиом и снижают факторы воспаления в кишечнике. Особенно полезен зелёный лук", — поделилась Соломатина.

Свежие овощи при желании можно запечь на гриле, а вот любители фруктов могут добавить к мясу киви, гранат, ананас или папайю, отметила диетолог.

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"Клюква и брусника, крыжовник, кислая слива станут хорошим гарниром к шашлыку. Из этих ягод можно делать полезные соусы, которые будут хорошо сочетаться с мясом. Кислота помогает его переваривать", — подытожила врач.

Все эти продукты смело можно брать на пикник, а вот молочные продукты, сыры, пирожные, копчёности и выпечку с мясом перед поездкой на природу лучше не закупать.

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Ирина Фальке
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