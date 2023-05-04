Врач назвала самый полезный и вкусный гарнир к шашлыку

Овощи, зелень, фрукты и ягоды будут самым полезным гарниром из всех возможных, в том числе и для мясного шашлыка. Как сделать из этих продуктов вкусный микс, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.

Главный плюс овощей и фруктов (в том числе соуса из ягод) в том, что они помогают организму быстрее и легче переваривать продукт. А чем дольше мясо находится в желудочно-кишечном тракте, тем выше шанс развития онкологии.

"Большое количество клетчатки помогает вывести мясные продукты распада. А хлорофилл обладает бактерицидным свойством. Также зелень стимулирует рост бактерий, которые кормят полезный микробиом и снижают факторы воспаления в кишечнике. Особенно полезен зелёный лук", — поделилась Соломатина.

Свежие овощи при желании можно запечь на гриле, а вот любители фруктов могут добавить к мясу киви, гранат, ананас или папайю, отметила диетолог.

"Клюква и брусника, крыжовник, кислая слива станут хорошим гарниром к шашлыку. Из этих ягод можно делать полезные соусы, которые будут хорошо сочетаться с мясом. Кислота помогает его переваривать", — подытожила врач.