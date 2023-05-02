Эндокринолог рассказала, как выжить после "шашлычных" майских праздников

Чтобы отдых на природе в майские праздники не навредил здоровью и фигуре, необходимо соблюдать некоторые несложные правила. Среди них правильный выбор мяса, а также физическая активность. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева.

"Для приготовления шашлыка желательно отдавать предпочтение менее жирным сортам белого мяса — курице, индейке, кролику, а также постной говядине, телятине, свинине, баранине. Полезным и не менее вкусным является шашлык из рыбы и морепродуктов. Жирные сорта мяса могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта", — отметила эксперт.

Врач также посоветовала правильно мариновать мясо для шашлыков. Это лучше всего делать в течение не менее чем 30 минут. По её мнению, это вдвое снижает образование потенциальных канцерогенов. Для маринада лучше использовать сухие вина, винный или столовый уксус, лимонный сок или сок лайма, соевый соус, чеснок, лук, специи, греческий йогурт и кефир.

Для приготовления шашлыков можно использовать травы — розмарин, орегано, шалфей или тимьян. Например, розмарин при приготовлении говядины снижает выработку вредных веществ. Врач посоветовала употреблять небольшие порции шашлыка, размером до 200 граммов.

В качестве гарнира стоит выбрать овощи и зелень. Не стоит есть жареное мясо с хлебом, картофелем и различными соусами из магазина. Последние можно заменить домашними. Во время отдыха с шашлыками стоит пить обычную воду, ограничить приём алкоголя или сладких газированных напитков. Тяжёлые десерты лучше заменить фруктами и ягодами.

Также во время отдыха на свежем воздухе следует больше двигаться — играть с мячом, кататься на велосипеде или попросту прогуливаться.