Врач рассказал, какой шашлык самый вредный

Наиболее вредным для здоровья человека является пережаренный шашлык из свинины. Это связано с тем, что в нём много тугоплавких жиров. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Самым вредным является пережаренный свиной шашлык. Сам по себе он содержит достаточно большое количество тугоплавких жиров. Они сильно повышают уровень холестерина", — сказал эксперт в беседе с "Москвой 24".

Он пояснил, что жир в таком шашлыке есть на молекулярном уровне, даже если его не видно. Также диетолог отметил, что чёрные части в пережаренном мясе — это разрушенный белок. Он вреден для желудка и может привести к обострению гастрита. Такой шашлык способен повлиять и на клеточный метаболизм.

Врач рекомендовал шашлыки из индейки, рыбы или курицы. По его мнению, они наименее вредны, особенно если их не пережаривать до чёрного цвета.