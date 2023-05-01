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1 мая, 12:57

Врач рассказал, какой шашлык самый вредный

Диетолог Арзамасцев заявил об особой вредности пережаренного свиного шашлыка

Наиболее вредным для здоровья человека является пережаренный шашлык из свинины. Это связано с тем, что в нём много тугоплавких жиров. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Самым вредным является пережаренный свиной шашлык. Сам по себе он содержит достаточно большое количество тугоплавких жиров. Они сильно повышают уровень холестерина", — сказал эксперт в беседе с "Москвой 24".

Он пояснил, что жир в таком шашлыке есть на молекулярном уровне, даже если его не видно. Также диетолог отметил, что чёрные части в пережаренном мясе — это разрушенный белок. Он вреден для желудка и может привести к обострению гастрита. Такой шашлык способен повлиять и на клеточный метаболизм.

Врач рекомендовал шашлыки из индейки, рыбы или курицы. По его мнению, они наименее вредны, особенно если их не пережаривать до чёрного цвета.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что неправильно приготовленный шашлык может нанести вред здоровью. Об этом предупредила нутрициолог Наталья Нефёдова.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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