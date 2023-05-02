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2 мая, 01:34

"Адские боли": Врач предупредила о риске панкреатита и холецистита из-за переедания шашлыков

Гастроэнтеролог Дианова: Переедание шашлыков грозит панкреатитом и операцией

При чрезмерном употреблении шашлыков у человека могут развиться панкреатит и холецистит. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она уточнила, что впоследствии это грозит хирургическим вмешательством. Причиной, по словам специалиста, становится злоупотребление алкоголем, жирной и жареной пищей.

"Особенно когда есть проблемы с желчным пузырём. У него может быть либо густая желчь, либо камни, наличие полипов, вялый желчный пузырь. Если человек ест редко и потом обильное чревоугодие, то это приводит к панкреатиту и холециститу, даже если камней нет. Это адские боли, и заканчивается хирургией", — рассказала Дианова порталу Ura.ru.

Чтобы избежать тяжести в животе после поедания шашлыка, диетолог рекомендовала есть с мясом побольше зелени. Она посоветовала её хорошо промыть — замочить в тёплой воде с солью. Такая процедура, по словам Диановой, снизит все риски наличия патогенов, а следовательно, улучшит пищеварение и переваривание мяса.

Врач рассказала, какой шашлык может вызвать рак

Врач рассказала, какой шашлык может вызвать рак

Как писал Лайф ранее, диетолог Арзамасцев заявил об особой вредности пережаренного свиного шашлыка. Это связано с тем, что в нём много тугоплавких жиров, рассказал врач.

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Freepik

Арина Родионова
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