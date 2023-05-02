"Адские боли": Врач предупредила о риске панкреатита и холецистита из-за переедания шашлыков

При чрезмерном употреблении шашлыков у человека могут развиться панкреатит и холецистит. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она уточнила, что впоследствии это грозит хирургическим вмешательством. Причиной, по словам специалиста, становится злоупотребление алкоголем, жирной и жареной пищей.

"Особенно когда есть проблемы с желчным пузырём. У него может быть либо густая желчь, либо камни, наличие полипов, вялый желчный пузырь. Если человек ест редко и потом обильное чревоугодие, то это приводит к панкреатиту и холециститу, даже если камней нет. Это адские боли, и заканчивается хирургией", — рассказала Дианова порталу Ura.ru.

Чтобы избежать тяжести в животе после поедания шашлыка, диетолог рекомендовала есть с мясом побольше зелени. Она посоветовала её хорошо промыть — замочить в тёплой воде с солью. Такая процедура, по словам Диановой, снизит все риски наличия патогенов, а следовательно, улучшит пищеварение и переваривание мяса.