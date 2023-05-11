Врач раскрыл, стоит ли ждать эффекта, если делать массаж для похудения самостоятельно

Процесс похудения совмещает в себе целый комплекс мер: питание, тренировки, режим сна, медицинские процедуры и, при желании, массаж. По словам основателя студии массажа "Здоровое тело" Павла Таранова, он улучшает кровообращение, метаболизм и эластичность кожи.

"Наиболее эффективными видами массажа для похудения считаются антицеллюлитный и лимфодренажный, а также баночный, аппаратный и медовый. Например, при лимфодренажном применяются мягкие техники на отток лимфы, а антицеллюлитный является более грубым и глубоким видом", — рассказал он Лайфу.

Специалист отметил, что для похудения необходимо пройти 10–15 сеансов, а массажные техники можно применять и самостоятельно, хоть и без проработки мышц. Так, рекомендуется поглаживать, растирать и разминать живот, кисти, стопы, икроножные мышцы, бёдра и шею.

Также, добавил Таранов, существуют вспомогательные приспособления для самостоятельного массажа — скребки, банки и перкуссионный массажёр. Последним можно хорошо проработать ноги и руки, банками — живот, а руками — стопы и кисти. Специалист напомнил, что массаж — это меньше половины успеха в процессе похудения. Помимо вышеназванных рекомендаций, важно снизить калорийность рациона и посещать спортивный зал.