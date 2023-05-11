Диетолог рассказала, как превратить вредный перекус в офисе в полезный

Офисные чаепития и перекусы способны стать причиной набора веса, так как обычно в центре внимания оказывается далеко не полезная пища. Об этом "Газете.ru" рассказала нутрициолог, диетолог, эндокринолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова.

"В ход идут шоколадки, печенье, вафли и другие продукты, насыщенные сахаром, быстрыми углеводами и трансжирами. В результате количество съеденных за день калорий незаметно, но ощутимо увеличивается", — поделилась она.

По её словам, ожирению способствует то, что сотрудники присоединяются к чаепитию "за компанию", даже не ощущая чувства голода и поэтому потребляя в два раза больше калорий. Медик посоветовала перейти на полезные перекусы в офисе, если без них день не обходится. Так, можно заменить печенье и конфеты фруктами или овощной нарезкой и не забывать прислушиваться к своему организму, действительно ли хочется кушать.