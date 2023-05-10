Врач рассказала, как включиться в работу после майских выходных

Чтобы вернуться к работе в бодром расположении духа после майских праздников, нужно пересмотреть питание и почаще заниматься спортом. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

"Как правило, майские выходные не обходятся без жареного мяса с большим количеством соуса, алкоголя, сладостей. Некоторые и вовсе уезжают в отпуск, где "всё включено". Следствие этого — тусклая кожа, отёки, несколько лишних килограммов, а также сбившийся режим дня", — объяснила она.

По её словам, следует выпивать побольше чистой воды, увеличив норму до 40 миллилитров на килограмм веса, а также исключить из ежедневного меню тяжёлые блюда, сладости и булки. Лучше обратить внимание на рыбу, овощи, курицу, фрукты, орехи, кисломолочные продукты и цельнозерновой хлеб, добавила доктор.

В день не должно быть более трёх приёмов пищи, хотя допустимы лёгкие перекусы фруктами или орехами. Также нужно отказаться от позднего ужина после 19 часов. Врач напомнила, что восстановить силы поможет и правильный распорядок дня: отход ко сну не позднее 23 часов и подъём до 9 утра. И, конечно, следует чаще бывать на свежем воздухе, совершая длительные пешие прогулки или катаясь на велосипеде, ведь кислород хорошо влияет на метаболизм.