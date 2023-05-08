Спортивный диетолог раскрыл секрет долголетия в разных странах

Главными причинами смертности в разных странах являются инфаркт и инсульт из-за неправильного питания, стресса и отсутствия физической активности. Об этом рассказал врач, спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин.

"Жители средиземноморского региона минимизировали эти факторы в своей жизни, поэтому они редко сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А ещё они практически не знают, что такое сахарный диабет, гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы из-за недостатка йода), аллергии и бронхиальная астма", — объяснил он в беседе с телеканалом RT.

По словам врача, здоровье долгожителей по всему миру связано с ежедневным рационом. Так, уже давно доказана польза средиземноморской диеты, в которую входят морепродукты и рыба жирных сортов. В этих продуктах много необходимых жирных кислот, витаминов и минералов. Ещё полезно авокадо и орехи (в них содержится омега-3), а также морские водоросли, в которых есть йод и другие микроэлементы.

А в рационе жителей Италии и Испании много свежих овощей, фруктов и зелени, которые нормализуют работу ЖКТ. Они также много используют свежевыжатое оливковое масло, богатое насыщенными жирами. Такая диета помогает в профилактике онкологических заболеваний и атеросклероза.

Особенного внимания заслуживают долгожители Кавказа, которые едят много жареного красного мяса, подчеркнул врач. Дело в том, что этот продукт вреден для организма и увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний. Однако красное мясо кавказцы едят веками — и их ЖКТ уже приспособлен к его перевариванию. Ещё один секрет долголетия этого народа — употребление талой воды. Также Брыкин отметил чистый горный воздух, неторопливое течение жизни и большую физическую активность.