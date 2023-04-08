Врач назвал факторы, которые влияют на продолжительность жизни

По его словам, для продления жизни и замедления процесса старения важно не забывать проходить диспансеризацию. Причём если до 40-летнего возраста профилактическое обследование необходимо делать раз в три года, то после — уже ежегодно. Кадин также обратил внимание на профилактику онкозаболеваний. При этом он отметил, что диспансеризация — вещь хорошая, но даже она не способна выявить рак на самых ранних стадиях. Помочь в данном вопросе позволят углублённые обследования по индивидуальному плану, составленному участковым или семейным врачом. И хотя волшебной таблетки от старения не существует, взаимосвязь онкозаболеваний с ним имеется, подчеркнул специалист.