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8 апреля, 05:30

Врач назвал факторы, которые влияют на продолжительность жизни

Врач Кадин: Физическая активность и хороший сон помогут замедлить старение

На продолжительность жизни человека влияет ряд факторов, среди которых здоровое питание, физическая активность, полноценный сон, социально-психологическое благополучие, а также регулярный контроль состояния здоровья. Об этом в беседе с RT сообщил кардиолог, терапевт клиники "Евроонко" в Петербурге Сергей Кадин.

По его словам, для продления жизни и замедления процесса старения важно не забывать проходить диспансеризацию. Причём если до 40-летнего возраста профилактическое обследование необходимо делать раз в три года, то после — уже ежегодно. Кадин также обратил внимание на профилактику онкозаболеваний. При этом он отметил, что диспансеризация — вещь хорошая, но даже она не способна выявить рак на самых ранних стадиях. Помочь в данном вопросе позволят углублённые обследования по индивидуальному плану, составленному участковым или семейным врачом. И хотя волшебной таблетки от старения не существует, взаимосвязь онкозаболеваний с ним имеется, подчеркнул специалист.

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"Считается доказанным: чем больше биологический возраст, тем выше вероятность развития рака. С другой стороны, пациенты, пережившие рак, выдержавшие весь тяжёлый процесс лечения, зачастую выглядят и чувствуют себя значительно старше, что подтверждается исследованием биохимических и генетических маркеров старения", — сказал Кадин.

Как он уточнил, физическая активность, хороший сон, полноценный отдых, правильное питание, отсутствие стресса, душевное равновесие могут замедлить естественное старение организма и задержать биологический возраст. Любые физические нагрузки потенциально полезны для профилактики заболеваний и долголетия, заключил врач.

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Ранее цефалголог Татьяна Щербакова назвала привычки, которые помогают снизить риск деменции. Этот недуг поражает в основном пожилых людей.

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Unsplash

Иван Косицын
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