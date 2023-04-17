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17 апреля, 10:17

Назван идеальный перекус на ночь для похудения во сне

Арабский врач аль-Хадж посоветовала перед сном съедать грейпфрут ради похудения

Идеальный перекус перед сном — это грейпфрут. Он богат витамином С, антиоксидантами, а также обладает низкой калорийностью, при этом прекрасно насыщая. Об этом рассказала арабский врач-диетолог Синтия аль-Хадж.

По её словам, на этот фрукт следует обратить внимание тем, кто хочет быстро похудеть, но не готов подолгу потеть в спортзале. Достаточно перед сном съесть грейпфрут, чтобы запустить процессы сжигания жира, особенно в области талии. Можно сделать смузи или коктейль с добавлением имбиря, посоветовала доктор.

Она отметила, что фрукт также усиливает кровообращение, улучшает работу мозга и памяти, укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует давление, ускоряет выработку коллагена для молодости и упругости кожи. Также продукт полезен диабетикам, ведь он повышает выработку инсулина и снижает уровень сахара в крови.

Топ-5 продуктов, которые необходимо исключить из рациона для похудения

Топ-5 продуктов, которые необходимо исключить из рациона для похудения

Ранее Лайф писал, чтобы похудеть к лету и оздоровить организм, важно соблюдать определённую очерёдность в приёме пищи и включать в рацион блюда с клетчаткой, правильными жирами и сложными углеводами.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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