Назван идеальный перекус на ночь для похудения во сне

Идеальный перекус перед сном — это грейпфрут. Он богат витамином С, антиоксидантами, а также обладает низкой калорийностью, при этом прекрасно насыщая. Об этом рассказала арабский врач-диетолог Синтия аль-Хадж.

По её словам, на этот фрукт следует обратить внимание тем, кто хочет быстро похудеть, но не готов подолгу потеть в спортзале. Достаточно перед сном съесть грейпфрут, чтобы запустить процессы сжигания жира, особенно в области талии. Можно сделать смузи или коктейль с добавлением имбиря, посоветовала доктор.

Она отметила, что фрукт также усиливает кровообращение, улучшает работу мозга и памяти, укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует давление, ускоряет выработку коллагена для молодости и упругости кожи. Также продукт полезен диабетикам, ведь он повышает выработку инсулина и снижает уровень сахара в крови.