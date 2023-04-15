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15 апреля, 10:56

Топ-5 продуктов, которые необходимо исключить из рациона для похудения

Диетолог Бурлакова предупредила, что некоторые фрукты могут помешать похудеть

Для успешного похудения необходимо исключить из ежедневного рациона ряд продуктов, уверяет диетолог Ольга Бурлакова. В первую очередь в беседе с Лайфом она посоветовала отказаться от молочки: сметаны, творога, сливок и самого молока. Её употребление грозит накоплением в организме лишней слизи, что вызывает отёки и набор лишних килограммов.

Также похудеть помешает соя, содержащаяся часто в кокосовом молоке и морковке по-корейски. Помимо этого, добавила специалист, в ходе диеты рекомендуется отказаться от очень сладких фруктов, частично заменив их мёдом. Другая преграда на пути к сбросу лишних килограммов — чёрный чай и кофе.

Чёрный чай и кофе, с одной стороны, тонизирует, с другой же — снижают активность наших ферментов, ответственных за переваривание пищи. Лучше больше употреблять очищенную кипячёную воду. Употреблять натощак кофе я не рекомендую — вместо него хотя бы половина стакана воды. Но это не все минусы чая и кофе. Людям с повышенным давлением не следует злоупотреблять суточной дозой этих напитков

Ольга Бурлакова

Диетолог

<p><strong style="font-weight: bold;">Чёрный чай и кофе, с одной стороны, тонизирует, с другой же — снижают активность наших ферментов, ответственных за переваривание пищи. Лучше больше употреблять очищенную кипячёную воду. Употреблять натощак кофе я не рекомендую — вместо него хотя бы половина стакана воды. Но это не все минусы чая и кофе. Людям с повышенным давлением не следует злоупотреблять суточной дозой этих напитков</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Чёрный чай и кофе, с одной стороны, тонизирует, с другой же — снижают активность наших ферментов, ответственных за переваривание пищи. Лучше больше употреблять очищенную кипячёную воду. Употреблять натощак кофе я не рекомендую — вместо него хотя бы половина стакана воды. Но это не все минусы чая и кофе. Людям с повышенным давлением не следует злоупотреблять суточной дозой этих напитков</strong></p>
Россиянам назвали идеальное время для завтрака

Россиянам назвали идеальное время для завтрака

Лайф рассказывал, чем опасны поздние завтраки. По словам диетолога Маргариты Королёвой, утренний приём пищи разгоняет метаболизм на весь день, а его отсрочивание имеет обратный эффект и грозит набором лишнего веса.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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