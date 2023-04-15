Топ-5 продуктов, которые необходимо исключить из рациона для похудения

Чёрный чай и кофе, с одной стороны, тонизирует, с другой же — снижают активность наших ферментов, ответственных за переваривание пищи. Лучше больше употреблять очищенную кипячёную воду. Употреблять натощак кофе я не рекомендую — вместо него хотя бы половина стакана воды. Но это не все минусы чая и кофе. Людям с повышенным давлением не следует злоупотреблять суточной дозой этих напитков

Ольга Бурлакова Диетолог