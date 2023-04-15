Топ-5 продуктов, которые необходимо исключить из рациона для похудения
Диетолог Бурлакова предупредила, что некоторые фрукты могут помешать похудеть
Для успешного похудения необходимо исключить из ежедневного рациона ряд продуктов, уверяет диетолог Ольга Бурлакова. В первую очередь в беседе с Лайфом она посоветовала отказаться от молочки: сметаны, творога, сливок и самого молока. Её употребление грозит накоплением в организме лишней слизи, что вызывает отёки и набор лишних килограммов.
Также похудеть помешает соя, содержащаяся часто в кокосовом молоке и морковке по-корейски. Помимо этого, добавила специалист, в ходе диеты рекомендуется отказаться от очень сладких фруктов, частично заменив их мёдом. Другая преграда на пути к сбросу лишних килограммов — чёрный чай и кофе.
Чёрный чай и кофе, с одной стороны, тонизирует, с другой же — снижают активность наших ферментов, ответственных за переваривание пищи. Лучше больше употреблять очищенную кипячёную воду. Употреблять натощак кофе я не рекомендую — вместо него хотя бы половина стакана воды. Но это не все минусы чая и кофе. Людям с повышенным давлением не следует злоупотреблять суточной дозой этих напитков
Лайф рассказывал, чем опасны поздние завтраки. По словам диетолога Маргариты Королёвой, утренний приём пищи разгоняет метаболизм на весь день, а его отсрочивание имеет обратный эффект и грозит набором лишнего веса.
Shutterstock