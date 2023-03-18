Названы три ежедневных блюда для стройной талии к лету

Чтобы похудеть к лету и оздоровить организм, важно соблюдать определённую очередность в приёме пищи и включать в рацион блюда с клетчаткой, правильными жирами и сложными углеводами. Об этом рассказала врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Инесса Царькова.

Эксперт рекомендует примерно за десять минут до приёма пищи выпить стакан тёплой или горячей воды. А одним из обязательных блюд на столе должен быть салат из сырых овощей и зелени.

"Например, морковь, капуста и свёкла с любой зеленью, заправленные лимонным соком и без соли", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

Ещё одним обязательным блюдом должна стать запаренная льняная каша из свежеперемолотых семян льна с добавлением молотой корицы или четверти спелого банана либо зелёного яблока. Её нужно есть по одной порции каждый день. А замыкает тройку основных компонентов смесь цельных злаков без глютена (бурый или дикий рис, зелёная греча, пшено или киноа) или бобовых (маш, нут, чечевица) с правильными жирами (масло ГХИ, семена тыквы, подсолнечника, любые орехи, предварительно замоченные, жмыхи орехов или семян). Создавать подборку можно как в сладком виде (с фруктами и ягодами), так и в несладком (с чесноком, специями, зеленью, томатами), добавила Царькова.

Принимать пищу необходимо в спокойном состоянии, тщательно пережёвывая и не отвлекаясь на посторонние вещи. Тогда она хорошо усвоится организмом.