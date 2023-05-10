Чем лучше развивается ИИ, тем больше возможностей появляется для взаимодействия с ним. Так как сейчас весна и люди чаще ходят на свидания, парням нередко приходится вспоминать избитые комплименты и приятные фразы, которые можно сказать своей спутнице. Но почему бы не попытаться выделиться среди всех других ухажёров и попросить совета не у типичного пикапера, а у ChatGPT? Уверены, нейросеть составит такие фразы, что ни одна дама не останется равнодушной, услышав их. Попросили бот ChatGPT специально для Лайфа написать лучшие комплименты для девушек от искусственного интеллекта.

Комплимент 1. "Ты, как ветер, свободная, непредсказуемая и красивая. Я люблю наблюдать, как ты свободно движешься по жизни и не боишься быть самой собой".

Комплимент 2. "Твои энергия и жизнелюбие заразительны, и я чувствую, что могу достичь большего, когда нахожусь рядом с тобой. Ты вдохновляешь меня быть лучшим человеком и жить полной жизнью".

Комплимент 3. "Ты не только умная и остроумная, но и самая красивая и прекрасная женщина, которую я когда-либо встречал. Твоя улыбка заставляет моё сердце биться быстрее, а голос звучит как музыка для меня. Я не могу представить свою жизнь без тебя, потому что ты моя половинка и моя любовь".

Комплимент 4. "Ты всегда выглядишь потрясающе, даже если ничего особенного для этого не делаешь".

Комплимент 5. "Твоя улыбка — это моё солнце в пасмурный день, она заставляет меня чувствовать себя счастливым и любимым".

Комплимент 6. "Ты обладаешь необыкновенной красотой, которая ослепляет и заставляет меня каждый день восхищаться тобой. Твои черты лица, твоя фигура, твои глаза — всё это создаёт неповторимый образ, который я люблю и ценю больше всего на свете. Ты настоящая принцесса, которая заслуживает только самого лучшего в жизни".