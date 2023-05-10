"Уже не соглашаюсь на плохой секс": Люди обсудили разницу в сексе, когда тебе 20 и 30 лет, и это грустно, и смешно одновременно

Недавно пользователи Reddit обсудили различия в интиме, вспомнив про секс в 20 лет и сравнив его с нынешним в 30. В "дебатах" приняло участие больше 3,5 тысячи человек, и комментарии многих были не столько грустными, сколько забавными. Собрали 10 из тех, которые нужно прочитать лично!

"Теперь у меня достаточно уверенности, чтобы просить о том, чего я на самом деле хочу, и говорить, что мне нравится, а что нет. Слишком многие люди просто занимаются этим, ни разу не поговорив друг с другом. Если коротко, то я больше не соглашаюсь на плохой секс", — mynamecouldbesam.

"Количество не равно качество", — brazilianmami79.

"В 20 лет вообще немного нужно, чтобы заняться сексом. Первое — быть в постели, второе — быть максимально раздетым. И вот тебе секс. В 30 мне уже нужно, чтобы партнёр был полностью включён в процесс. Например, если я понимаю, что он делает это только, чтобы удовлетворить меня, я не смогу продолжить. Не хочу быть никому должной. А ещё мне нужно, чтобы он меня любил и проявлял интерес. Иначе потребуются монументальные усилия, чтобы возбудиться. Теперь я более конкретная личность и лучше осведомлена, что происходит "с другой стороны", знаю их возможные реакции, чувства и т.д.", — We1tfunk.

Как изменяется наша сексуальная жизнь с возрастом. Фото © Freepik / yanalya

"Ну, в 20 лет у меня был хоть какой-то секс", — mishaostrovsky.

"Секс в тридцать лет в миллион раз лучше! Вы всё ещё возбуждены, но уже намного более опытны и жаждете попробовать что-нибудь новое", — probablyurprofessor.

"20 лет: Секс!? Ура, у меня будет секс! 30 лет: Секс?.. Окей, сейчас уже 20:30, значит, закончим мы к полдесятого, а вставать рано, мы так не выспимся, так что лучше перенести до вечера пятницы или субботы, чтобы точно выспались", — Hopeful_Jello_7894.

Разница в сексе в 20 и 30 лет: что меняется? Фото © Freepik

"Ох, в 30 лет моя сексуальная жизнь была лучше, чем когда-либо. Причин много, но прежде всего я нашёл идеальную жену, которая помогла мне разрушить барьеры благодаря разговорам и совместным экспериментам. Не знаю, было ли это связано с религиозным воспитанием или моя первая девушка мне просто не подходила, но каждый секс для меня был — причиной для стыда и вины. Теперь я чувствую гораздо меньше вины за секс, а значит, наконец могу получать от него удовольствие", — Leebollomew.

"А у меня никакой разницы. Что тогда не было секса, что сейчас", — certifiedloserIRL69.

Как меняется наше отношение к сексу со временем. Фото © Freepik

"Секс в 20 лет был... нормальным. В 30 — тоже. Но после сорока… Это просто космос! Не знаю, это моя уверенность в себе или гормоны, но я ещё никогда не чувствовала себя такой счастливой и удовлетворённой", — Dressed_2_Kill.

"20 лет: В молодости я мог переспать практически с любой женщиной, даже если она была ужасным человеком или я ненавидел её до глубины души. 30 лет: Всё, что считается красным флагом или чем-то, с чем я не хочу иметь дело, — я тут же теряю сексуальный интерес", — Slappyhandz.