Схема с сестрой: Как осудивший СВО Меладзе продолжает зарабатывать в России миллиарды

Сбежавший в Европу композитор Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России, формально переписав долю в "Первом музыкальном издательстве" на имя сестры Лианы. Об этом пишет kp.ru.

Меладзе входил в число учредителей, среди которых числится и Виктор Дробыш. Компания только в прошлом году заработала около 1,3 миллиарда рублей, из которых чистая прибыль составила 209 миллионов. Успешный лейб зарабатывает на таких популярных российских исполнителях, как Зиверт, Ева Польна, "Ленинград", Денис Клявер, Рита Дакота, Нюша и других.

По данным издания, Меладзе лишь номинально ушёл из этого бизнеса, передав долю родной сестре Лиане. Он был вынужден сделать это, чтобы не портить репутацию компании, ведь среди россиян нарастало недовольство антироссийской позицией всей семьи Меладзе. У композитора в России есть и собственная звукозаписывающая фирма "Меладзе Мьюзик", но её доходы чуть скоромнее — прибыль за прошлый год составила 14 миллионов рублей.