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10 мая, 12:04

Стало известно, кого приняли за "смерть с косой" на коронации Карла III

"Смерть с косой" на коронации Карла III оказалась церковным служителем

<p>"Смерть с косой", замеченная на коронации Карла III. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/realjoegreeeen/status/1654774890237394945" target="_blank" rel="noopener noreferrer">realjoegreeeen</a></p>

"Смерть с косой", замеченная на коронации Карла III. Обложка © Twitter / realjoegreeeen

Стало известно, кого приняли за "смерть с косой" на коронации Карла III. По данным Newsweek, таинственной фигурой в чёрном плаще и странным предметом в руке оказался обычный священнослужитель.

Несмотря на то что "незнакомец" не является членом духовенства Вестминстерского аббатства, он иногда помогает там, в частности, несёт жезл перед епископом или священником.

Подсчитана стоимость коронации Карла III, и тут он рекордсмен

Подсчитана стоимость коронации Карла III, и тут он рекордсмен

Напомним, "смерть с косой" переполошила Twitter. Там шутят, что это мог быть "привет" от погибшей в 1997 году принцессы Дианы, а некоторые считают, что так церемония больше похожа на съёмку фильма ужасов, чем коронацию.

Матвей Константинов
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