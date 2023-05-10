Стало известно, кого приняли за "смерть с косой" на коронации Карла III. По данным Newsweek, таинственной фигурой в чёрном плаще и странным предметом в руке оказался обычный священнослужитель.

Несмотря на то что "незнакомец" не является членом духовенства Вестминстерского аббатства, он иногда помогает там, в частности, несёт жезл перед епископом или священником.