Стало известно, кого приняли за "смерть с косой" на коронации Карла III
"Смерть с косой" на коронации Карла III оказалась церковным служителем
"Смерть с косой", замеченная на коронации Карла III. Обложка © Twitter / realjoegreeeen
Стало известно, кого приняли за "смерть с косой" на коронации Карла III. По данным Newsweek, таинственной фигурой в чёрном плаще и странным предметом в руке оказался обычный священнослужитель.
Несмотря на то что "незнакомец" не является членом духовенства Вестминстерского аббатства, он иногда помогает там, в частности, несёт жезл перед епископом или священником.
Напомним, "смерть с косой" переполошила Twitter. Там шутят, что это мог быть "привет" от погибшей в 1997 году принцессы Дианы, а некоторые считают, что так церемония больше похожа на съёмку фильма ужасов, чем коронацию.