Ханжа или развратник: В каком возрасте эти 8 знаменитостей лишились девственности

Звёзды — люди публичные. Многие подробности их жизни становятся известны всем вокруг и порой даже без разрешения. Однако некоторые не пытаются скрыть от своих фанатов абсолютно ничего и рассказывают самую интимную информацию о себе. К примеру, в каком возрасте они потеряли девственность.

1. Анастасия Волочкова — 19 лет

Анастасия Волочкова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин. © VK / Анастасия Волочкова

По признанию балерины, она лишилась невинности довольно поздно — в 19 лет. Сейчас светская львица часто попадает в секс-скандалы, но в молодости она была очень скромной и послушной девочкой. Анастасия призналась, что её первый опыт был не просто сексом без обязательств, а романтическим приключением, в конце которого она стала женщиной.

2. Кристина Орбакайте — 15 лет

Кристина Орбакайте. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Всем известно, что первым мужчиной дочери Примадонны был Владимир Пресняков – младший. Молодые люди познакомились, когда их родители вместе работали. Между 15-летней Кристиной и 19-летним Владимиром очень быстро разгорелось взаимное чувство. Результатом этих отношений стал их сын Никита.

3. Джессика Симпсон — 22 года

Джессика Симпсон. Фото © Getty Images / FilmMagic / Chris Weeks

Красивая и сексуальная актриса, которая сводила с ума поклонников своими соблазнительными образами в кино, на самом деле оказалась очень высокоморальным человеком с твёрдыми убеждениями. Она решила, что будет хранить свою девственность до свадьбы, и так и сделала. Первым мужчиной Симпсон стал её первый муж Ник Лаше. Сейчас пара уже не вместе. Но Джессика не унывает, она счастлива в новом браке и с тремя детьми.

4. Джонни Депп — 13 лет

Джонни Депп. Фото © "Кошмар на улице Вязов", режиссёр и сценарист Уэс Крэйвен / Kinopoisk

Уже в 12 лет знаменитый голливудский актёр начал играть в разных рок-группах. Как водится, у него появилось немало поклонников и особенно фанаток. Что неудивительно, ведь подросток был не только талантлив, но ещё и невероятно красив. Одна из таких поклонниц и стала первой девушкой знаменитости, когда Деппу было всего 13.

5. Адриана Лима — 27 лет

Адриана Лима. Фото © Getty Images / MediaNews Group / Boston Herald / Ted Fitzgerald

Бразильская модель Адриана Лима придерживается тех же взглядов, что и Джессика Симпсон, а именно: секс должен быть только после вступления в брак. Поэтому "ангел" Victoria’s Secret сохранила свою невинность аж до 27 лет. В итоге первым мужчиной Адрианы стал супруг — баскетболист Марко Ярич. К сожалению, в 2016 году они уже развелись.

6. Оксана Акиньшина — 12 лет

Оксана Акиньшина. Фото © "Лиля навсегда", режиссёр и сценарист Лукас Мудиссон / Kinopoisk

36-летняя российская актриса довольно рано стала популярной у противоположного пола. В 15 лет она начала встречаться с Сергеем Шнуровым, шокировав всех. Однако это был далеко не первый опыт Оксаны. Звезда признавалась, что впервые интим у неё случился аж в 12-летнем возрасте. Однако подробностей артистка так и не выдала. Поэтому кто, где и как, так никому и не известно.

7. Лиза Кудроу — 32 года

Лиза Кудроу. Фото © Getty Images / Ron Galella Collection / Ron Galella, Ltd.

Лиза Кудроу известна отечественному зрителю в основном по сериалу "Друзья", где играла девушку Фиби Буффе, настолько отвязную и с активной сексуальной жизнью, что никто даже бы и не подумал, что в реальности актриса придерживается таких строгих убеждений. Как она сама рассказала, её первым мужчиной стал супруг Мишель Стерн, успешный бизнесмен, которого она признала достойным. Пара поженилась в 1995 году — тогда и случился их первый раз. На тот момент актрисе было 32 года. У пары есть сын Джулиан.

8. Лил Уэйн — 11 лет

Лил Уэйн. Фото © Getty Images / Amy Sussman

Детство и юность американского хип-хоп-исполнителя были довольно богаты на приключения. Неудивительно, что певец так быстро вырос. По его собственному признанию, его первый секс был в 11 лет, а партнёрше было 13. Юная соблазнительница затащила неопытного парнишку в гардеробную, он не стал сопротивляться происходящему. А уже в 16 Лил сделал своей 14-летней подружке ребёнка. Их дочку зовут Регина.