6 типов женщин, которые быстро надоедают мужчинам
Некоторые женщины на первых порах могут показаться ухажёрам просто идеальными. Но спустя пару месяцев мужчины теряют интерес. Собрали шесть типов женщин, которым из-за своих недостатков удержать кавалера почти невозможно.
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Всё дело в чертах характера, которыми обладают некоторые женщины. Чрезмерный контроль, желание всегда быть правой… и этот список отпугивающих характеристик бесконечный. Разбираемся подробно в шести типах женщин, от которых мужчины бегут уже очень скоро.
1. Контролирующая женщина
Мужчины не любят, когда женщина пытается контролировать их жизнь. Если девушка постоянно задаёт много вопросов и пытается проверять каждый шаг партнёра, то это может вызвать у него ощущение собственной ущербности… а чаще — жуткого раздражения. Мужчины хотят чувствовать себя свободными и не ограниченными в своих действиях.
2. Навязчивая женщина
Какие женщины не могут строить отношения, ведь отпугивают парней. Фото © Freepik
Когда женщина постоянно звонит и отправляет сообщения, рано или поздно (рано, поверьте, очень рано) станет утомительной для него. Конечно, мужчины любят, когда дамы ими интересуется, но в меру. Должно же быть пространство и время для себя? Навязчивость приведёт к тому, что мужчина начнёт избегать любых контактов с такой барышней.
3. Эмоционально зависимая женщина
Большинство эмоционально зрелых мужчины не хотят чувствовать себя ответственными за женщину, которая не может справиться со своими проблемами. Девушка, которая постоянно жалуется на жизнь и ждёт от мужчины помощи, а чаще и спасения, очень скоро надоест парню.
4. Женщина, которая всегда права
Женщина, которая всегда права — тип девушек, отпугивающих от себя парней. Фото © Freepik / Drazen Zigic
Мужчины не любят, когда женщина всегда настаивает на своей правоте и не уважает точку зрения других людей. Если она не готова слушать кого-то, кроме себя, и не уважает стороннее мнение, это вызывает только раздражение. Любовь — никогда.
5. Женщина, которая постоянно жалуется
Ну кому нравится проводить время с девушкой, которая то и дело жалуется на всё и всех. Мужчина быстро устанет от дамочки, которая не может наслаждаться жизнью, а находит только негативные стороны во всём.
6. Женщина, которая не уважает себя
6 типов девушек, от которых бегут мужчины. Женщина, которая не уважает себя. Фото © Freepik / drobotdean
Как можно влюбить в себя кого-то, если сама себя не любишь? Мужчинам не нужна бедняжка, которой нужно поднимать самооценку — слишком уж много времени на это уходит, а выхлоп весьма сомнительный. Так что поначалу парень может принять такую девушку со всей душой, но уже совсем скоро интерес к ней рассосётся.
И пусть мы перечислили не все типы женщин, которые не смогут надолго удержать мужчину, затронули основные. Это не значит, что, узнав себя в одном из пунктов, вы обречены провести старость в окружении 40 котов. Люди меняются, и изменить себя к лучшему может кто угодно. Стать более самостоятельной, уважать мнение других, уделять внимание своему внешнему виду и здоровью — вот что выведет вашу жизнь на другой уровень. А любящий мужчина тогда окажется приятным к ней бонусом.