6 типов женщин, которые быстро надоедают мужчинам

Всё дело в чертах характера, которыми обладают некоторые женщины. Чрезмерный контроль, желание всегда быть правой… и этот список отпугивающих характеристик бесконечный. Разбираемся подробно в шести типах женщин, от которых мужчины бегут уже очень скоро.

1. Контролирующая женщина

Мужчины не любят, когда женщина пытается контролировать их жизнь. Если девушка постоянно задаёт много вопросов и пытается проверять каждый шаг партнёра, то это может вызвать у него ощущение собственной ущербности… а чаще — жуткого раздражения. Мужчины хотят чувствовать себя свободными и не ограниченными в своих действиях.

2. Навязчивая женщина

Какие женщины не могут строить отношения, ведь отпугивают парней. Фото © Freepik

Когда женщина постоянно звонит и отправляет сообщения, рано или поздно (рано, поверьте, очень рано) станет утомительной для него. Конечно, мужчины любят, когда дамы ими интересуется, но в меру. Должно же быть пространство и время для себя? Навязчивость приведёт к тому, что мужчина начнёт избегать любых контактов с такой барышней.

3. Эмоционально зависимая женщина

Большинство эмоционально зрелых мужчины не хотят чувствовать себя ответственными за женщину, которая не может справиться со своими проблемами. Девушка, которая постоянно жалуется на жизнь и ждёт от мужчины помощи, а чаще и спасения, очень скоро надоест парню.

4. Женщина, которая всегда права

Женщина, которая всегда права — тип девушек, отпугивающих от себя парней. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Мужчины не любят, когда женщина всегда настаивает на своей правоте и не уважает точку зрения других людей. Если она не готова слушать кого-то, кроме себя, и не уважает стороннее мнение, это вызывает только раздражение. Любовь — никогда.

5. Женщина, которая постоянно жалуется

Ну кому нравится проводить время с девушкой, которая то и дело жалуется на всё и всех. Мужчина быстро устанет от дамочки, которая не может наслаждаться жизнью, а находит только негативные стороны во всём.

6. Женщина, которая не уважает себя

6 типов девушек, от которых бегут мужчины. Женщина, которая не уважает себя. Фото © Freepik / drobotdean

Как можно влюбить в себя кого-то, если сама себя не любишь? Мужчинам не нужна бедняжка, которой нужно поднимать самооценку — слишком уж много времени на это уходит, а выхлоп весьма сомнительный. Так что поначалу парень может принять такую девушку со всей душой, но уже совсем скоро интерес к ней рассосётся.