Учёные связали депрессию с экстремальными жарой и холодом

Люди, регулярно переносящие экстремальные температуры — как низкие, так и высокие — чаще жалуются на симптомы депрессии. К такому выводу пришли китайские учёные из Научного центра здоровья при Пекинском университете. Результаты их работы опубликованы в издании International Journal of Environmental Research and Public Health.

Специалисты проводили исследование, чтобы понять, как температура влияет на ментальное здоровье. В работе использовались метеорологические данные за семь лет и сведения о здоровье 5600 людей старше 45 лет. Для оценки уровня депрессии применялась специальная шкала CESD-10. В кратком опросе было всего 10 пунктов.

Как показал анализ данных, экстремально высокие и низкие температуры тесно связаны с симптомами депрессии. При понижении или повышении температура всего на один градус от общепринятой нормы на 2–3% повышалась вероятность появления психических проблем. Люди пожилого возраста наиболее уязвимы к депрессивным симптомам из-за сильного холода. При этом граждане среднего возраста, в особенности сельские жители и люди с низким доходом, сильнее испытывают депрессивные симптомы из-за жары.

Эксперты считают, что симптомы депрессии проявляются в условиях экстремально высоких и низких температур из-за воздействия климата на вегетативную нервную систему. Кроме того, длительная подверженность холоду и жаре может вызвать хронические воспаления и иммунные заболевания. А высокие ночные температуры нарушают циркадные ритмы организма человека, вызывая чрезмерную активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что усугубляет симптомы депрессии.