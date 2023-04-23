Американские учёные выяснили, как углеводы влияют на сон

Количество углеводов в рационе питания может влиять на время отхода ко сну. К такому выводу пришли исследователи Университета Западной Вирджинии. Свою научную работу они намерены представить на Американском саммите по физиологии, который пройдёт в городе Лонг-Бич.

В исследовании приняли участие 23 профессиональные футболистки, которые во время соревновательного сезона в течение 31 ночи надевали умное кольцо. Оно фиксировало время, когда спортсменки засыпали и просыпались. Кроме того, учёные попросили их расписать свой рацион питания в течение последних трёх дней эксперимента.

Как выяснилось, для футболисток, которые потребляли больше углеводов, а также витаминов С и B12, были характерны раннее засыпание и подъём. Чего нельзя сказать о женщинах, которые с пищей получали меньше этих питательных веществ. По мнению учёных, это может говорить о том, что они влияют на выработку гормонов, регулирующих сон, в том числе серотонина и мелатонина. При этом разница в потреблении питательных веществ никак не отразилась на продолжительности сна.

В ходе исследования также выяснилось, что примерно у половины футболисток наблюдался дефицит витаминов А и К, несмотря на приём рекомендуемого витаминно-минерального комплекса.

Как отметили американские исследователи, результаты эксперимента не стоит интерпретировать как причину и следствие. Они лишь показывают, как различные пищевые привычки и аспекты здоровья могут влиять на производительность спортсменов и процесс их восстановления.