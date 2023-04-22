Учёные нашли связь между голоданием и молодостью

Немецкие учёные пришли к выводу, что между голоданием и оздоровлением есть прямая взаимосвязь. Статью с опубликованной работой специалистов Института исследования метаболизма Общества им. Макса Планка публикует журнал Nature Communications.

Согласно эксперименту, даже после короткого периода голодания мозг в первую очередь активирует выработку гормона кортикостероида. Он способствует регенерации клеток (аутофагии) печени и, следовательно, омоложению.

Учёные не кормили мышей в течение четырёх часов, что сравнимо для грызунов с пропуском завтрака, учитывая, что мыши потребляют 40% ежедневной порции калорий именно в первый приём пищи. Затем исследователи наблюдали за реакцией гипоталамуса на короткое голодание. Оказалось, что нейроны группы AgRP одновременно начали посылать сигналы о голоде и активации аутофагии — естественного процесса регенерации и очищения организма на внутриклеточном уровне.

Начальный сигнал для быстрого запуска аутофагии даёт именно мозг. А вот клетки печени запускают систему рециркуляции на более позднем этапе. При этом блокирование передачи нейронами AgRP-сигнала приводит к тому, что аутофагия не активируется даже при голодании.