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22 апреля, 12:20

Учёные нашли связь между голоданием и молодостью

Исследование: При голодании мозг сам активирует оздоровление организма

Немецкие учёные пришли к выводу, что между голоданием и оздоровлением есть прямая взаимосвязь. Статью с опубликованной работой специалистов Института исследования метаболизма Общества им. Макса Планка публикует журнал Nature Communications.

Согласно эксперименту, даже после короткого периода голодания мозг в первую очередь активирует выработку гормона кортикостероида. Он способствует регенерации клеток (аутофагии) печени и, следовательно, омоложению.

Учёные не кормили мышей в течение четырёх часов, что сравнимо для грызунов с пропуском завтрака, учитывая, что мыши потребляют 40% ежедневной порции калорий именно в первый приём пищи. Затем исследователи наблюдали за реакцией гипоталамуса на короткое голодание. Оказалось, что нейроны группы AgRP одновременно начали посылать сигналы о голоде и активации аутофагии — естественного процесса регенерации и очищения организма на внутриклеточном уровне.

Начальный сигнал для быстрого запуска аутофагии даёт именно мозг. А вот клетки печени запускают систему рециркуляции на более позднем этапе. При этом блокирование передачи нейронами AgRP-сигнала приводит к тому, что аутофагия не активируется даже при голодании.

Найден простой способ снять воспаление в мозге из-за недосыпа

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Ранее биологи выяснили, чем чреват для здоровья отказ от завтрака. В ходе эксперимента выяснилось, что в случае пропуска завтрака количество моноцитов снижается на 90%, а от них зависит множество процессов в организме, включая борьбу с инфекциями, болезнями сердца и раком.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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    Комментарий

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    Ян Аушевсегодня в 12:24

    Война – дело молодых. Лекарство против морщин.

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