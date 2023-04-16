Найден простой способ снять воспаление в мозге из-за недосыпа

Пробиотические добавки эффективно противостоят окислительному стрессу и воспалению, которые вызваны недостатком сна. Исследование было опубликовано в журнале Nutrients.

Недостаток сна (когда человек спит менее семи, но более четырёх часов) грозит человеку серьёзными последствиями в работе мозга, в особенности воспалением и окислительным стрессом. Он появляется после того, как в организме снижается количество антиоксидантных ферментов и образуется избыток активных форм кислорода, которые вступают в реакции с молекулами живой клетки, тем самым разрушая её.

По мнению учёных, недостаток сна может влиять на состав кишечной микробиоты. Вызывая разрушение кишечного эпителиального барьера, это может стать причиной проникновения бактерий, воздействуя на организм и способствуя воспалению. Поэтому связанное с потерей сна воспаление может зависеть от изменения физиологии кишечной микробиоты, уверены специалисты.

Чтобы проверить гипотезу, эксперты провели исследование на мышах. Они вводили смесь нескольких штаммов пробиотиков грызунам, которые испытывали проблемы со сном, а также животным без нарушений. С помощью биохимических и морфологических методов учёные оценили степень окислительного повреждения и воспаления в головном мозге и на системном уровне до и после воздействия препаратов. По результатам исследования они пришли к выводу, что добавки уменьшают эффект воспаления и окислительного стресса.