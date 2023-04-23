Учёные открыли простой способ замедлить старение и продлить жизнь на 16 лет

Британские исследователи из Университета Лестера выяснили, что регулярные прогулки бодрым шагом в течение 30 минут продлевают жизнь на 16 лет. Результаты эксперимента публикует журнал Communications Biology (Nature).

Учёные изучили данные более 400 тысяч человек. Оказалось, что те участники исследования, которые предпочитают регулярно гулять, прожили на 16 лет дольше остальных.

Также выяснилось, что получасовая интенсивная прогулка один раз в день способствует росту теломер (участки на концах хромосом), а от их длины зависят процессы старения организма. Чем они длиннее, тем меньше биологический возраст и наоборот.

Хотя ежедневная ходьба всегда имела свои преимущества (физические, умственные и социальные), учёные впервые сравнили скорость ходьбы с генетическими данными.