5 советов, как выточить фигуру мечты только с помощью ходьбы

Ходьба — одна из самых простых и доступных форм физической активности, помогающая похудеть. Её легко вписать в свой распорядок дня и сочетать с прослушиванием музыки или аудиокниг. Фитнес-тренер групповых программ Анна Варакина рассказала Лайфу, как превратить прогулку в спорт и за 30 минут сжечь как минимум 150 калорий.

Фитнес-тренер групповых программ Анна Варакина рассказала, как похудеть с помощью ходьбы. Фото предоставлено героем публикации.

Ходьба по пересечённой местности. Это настоящий вызов организму и хорошая тренировка. Не обязательно карабкаться в горы. Холмистая местность, песчаный берег, лесная тропинка — все эти маршруты требуют дополнительных усилий и помогают сбрасывать вес.

Интенсивная ходьба. Чем быстрее вы идёте, тем больше калорий сжигаете. Если позволяет физическая форма, можно чередовать ходьбу и лёгкий бег трусцой. Такие интервальные тренировки полезны для организма, но во избежание травм стоит позаботиться о качественной спортивной обуви.

Ходьба с нагрузкой. Если простая ходьба не приносит результата, повесьте на плечи утяжелённый рюкзак. Начните с небольшого веса, постепенно добавляя килограммы. Чем тяжелее нагрузка, тем тоньше станет ваша талия и подтянется фигура.

Скандинавская ходьба. Задействовав руки, можно сжечь дополнительные калории. Добавив движения для верхней половины тела, вы превращаете ходьбу в более функциональную и эффективную тренировку.

Ходьба по лестнице. Это прекрасная альтернатива лифту. Чем выше этаж, тем лучше. Вы сможете не только уменьшить свой вес, но и укрепить мышцы и суставы ног, что снизит вероятность падений в пожилом возрасте.

"Чтобы превратить ходьбу в более эффективную тренировку, добавьте элементы планирования: записывайте, сколько вы прошли километров или шагов, с какой скоростью, с каким отягощением, составляйте план будущих тренировок и новые маршруты, отмечайте прогресс", — подытожила собеседница Лайфа.