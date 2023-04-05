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5 апреля, 11:27

5 советов, как выточить фигуру мечты только с помощью ходьбы

Фитнес-тренер Варакина рассказала, как похудеть только с помощью ходьбы

Ходьба — одна из самых простых и доступных форм физической активности, помогающая похудеть. Её легко вписать в свой распорядок дня и сочетать с прослушиванием музыки или аудиокниг. Фитнес-тренер групповых программ Анна Варакина рассказала Лайфу, как превратить прогулку в спорт и за 30 минут сжечь как минимум 150 калорий.

Фитнес-тренер групповых программ Анна Варакина рассказала, как похудеть с помощью ходьбы. Фото предоставлено героем публикации.

Фитнес-тренер групповых программ Анна Варакина рассказала, как похудеть с помощью ходьбы. Фото предоставлено героем публикации.

Ходьба по пересечённой местности. Это настоящий вызов организму и хорошая тренировка. Не обязательно карабкаться в горы. Холмистая местность, песчаный берег, лесная тропинка — все эти маршруты требуют дополнительных усилий и помогают сбрасывать вес.

Интенсивная ходьба. Чем быстрее вы идёте, тем больше калорий сжигаете. Если позволяет физическая форма, можно чередовать ходьбу и лёгкий бег трусцой. Такие интервальные тренировки полезны для организма, но во избежание травм стоит позаботиться о качественной спортивной обуви.

Ходьба с нагрузкой. Если простая ходьба не приносит результата, повесьте на плечи утяжелённый рюкзак. Начните с небольшого веса, постепенно добавляя килограммы. Чем тяжелее нагрузка, тем тоньше станет ваша талия и подтянется фигура.

Скандинавская ходьба. Задействовав руки, можно сжечь дополнительные калории. Добавив движения для верхней половины тела, вы превращаете ходьбу в более функциональную и эффективную тренировку.

Ходьба по лестнице. Это прекрасная альтернатива лифту. Чем выше этаж, тем лучше. Вы сможете не только уменьшить свой вес, но и укрепить мышцы и суставы ног, что снизит вероятность падений в пожилом возрасте.

"Чтобы превратить ходьбу в более эффективную тренировку, добавьте элементы планирования: записывайте, сколько вы прошли километров или шагов, с какой скоростью, с каким отягощением, составляйте план будущих тренировок и новые маршруты, отмечайте прогресс", — подытожила собеседница Лайфа.

Нутрициолог раскрыла способ похудеть без занятий спортом

Нутрициолог раскрыла способ похудеть без занятий спортом

Ранее Лайф писал, как правильно заниматься скандинавской ходьбой ради идеального тела. Этот вид физической активности подойдёт даже тем, кто перенёс тяжёлую болезнь или операцию.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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