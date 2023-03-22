Не только для старушек: 5 причин начать заниматься скандинавской ходьбой ради идеального тела

Чтобы поддерживать тело в тонусе и добиться вожделенных цифр на весах, необязательно изнурять себя тяжёлыми силовыми тренировками. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике в УрФО Сергей Токарев назвал отличную альтернативу занятиям в спортзале.

"Первое и, конечно, самое распространённое — ходьба. Это наиболее доступный вид физической активности. Польза ходьбы многогранна. Она влияет на весь организм, а не только на ноги, как многие думают. Во время занятия также задействуются дыхательная и сердечно-сосудистая системы", — рассказал врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

При этом активность легко регулировать скоростью и длительностью прогулок. В этом, кстати, помогут любые смарт-часы, которые фиксируют пульс, давление, количество потраченных калорий, а также считают пройденные шаги. Некоторые врачи рекомендуют заниматься ходьбой даже тем, кто перенёс тяжёлую болезнь или операцию.

Так, одним из популярных видов спортивной ходьбы считается скандинавская. Правильное использование специальных палок позволяет равномерно распределить нагрузку на организм и разгрузить суставы. При такой активности задействовано около 90% мышц, что сильно увеличивает расход энергии.

Скандинавская ходьба помогает развить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, укрепляет позвоночник и практически все группы мышц. Хоть этот вид физической активности с палками максимально прост, врач рекомендует перед началом занятий пройти небольшой курс обучения.