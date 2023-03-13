Врач перечислила самые опасные для позвоночника профессии

Люди работающие в специальностях, которые связаны с вибрацией всего тела, постоянной ходьбой и удержанием тяжёлых предметов вручную, чаще других страдают из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала остеопат, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Центра реабилитации клиники "Медскан" Юлия Толмачёва.

К профессиям, которые вызывают такие недуги, относятся водитель большегрузного или сельскохозяйственного транспорта и рабочие горнодобывающей промышленности. По словам Толмачёвой, постоянная вибрация вызывает микротравмы и постепенное разрушение межпозвонковых дисков, костной ткани позвонков, миелиновой оболочки спинномозговых нервов и эндотелия сосудов. В результате происходит воспаление и появляется хроническая боль.

Врач отметила также грузчиков, литейщиков, санитаров, персонал по уходу за лежачими пациентами и другие профессии, связанные с подъёмом, перемещением и удержанием тяжёлых предметов или людей вручную. Дело в том, что это вызывает осевую нагрузку на позвоночник, сплющивание межпозвонковых дисков, сужение межпозвонковых отверстий и сдавление проходящих через них сосудов и нервов.

По словам Толмачёвой, опасность представляют и стереотипные рабочие движения, которые характерны для пекаря автоматизированной линии, швеи и штамповщика. В течение дня они повторяют одни и те же движения, из-за чего возникает ярко выраженный мышечный дисбаланс, который приводит к неравномерной нагрузке на позвоночник.

"Часто человек остаётся "перекошенным" и после окончания рабочего дня, он продолжает даже спать в привычной рабочей позе. Так, позвоночник искривляется, сосуды и нервы с одной стороны тела оказываются в стеснённых условиях", — добавила врач.

Токари, газосварщики, маляры и штукатуры на лесах, водители, врачи некоторых хирургических специальностей, включая стоматологов, в течение рабочего дня находятся в вынужденном неудобном положении, что вредит позвоночнику. Мышцы деформируются, появляются воспаление и боль, а также "сбивается" нормальная регуляция процессов кровоснабжения и обмена веществ.

Из-за сидячей работы, продолжила врач, перегружаются межпозвонковые диски поясничного отдела. Результатом такого повреждения может стать грыжа. Также опасны профессии, связанные с постоянной ходьбой и работой стоя. Из-за длительной поддержки вертикального положения тела большая группы мышц находится в постоянном напряжении. Из-за этого у токарей, стоматологом, продавцов-консультантов, парикмахеров, поваров, барменов и массажистов развивается мышечно-тонический синдром.