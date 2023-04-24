Россиянам рассказали, при каких недугах может помочь пение птиц
Психотерапевт Скавыш заявил о пользе пения соловья при мигренях и депрессии
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Пение птиц весьма полезно для человека, оно положительно влияет на психику. Об этом заявил врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш. В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что недаром певчих птиц раньше держали в клетках в доме.
"Например, всем известный соловей считается лучшей певчей птицей, знает до 200 различных типов мелодий, его пение в сопровождении музыкальных обертонов с резкими и плавными переходами поднимает настроение, борется с мигренями и депрессиями", — рассказал специалист.
Также Скавыш добавил, что канарейку можно выучить нотам. Спокойная музыка с наложенным щебетом канарейки благотворно влияет на состояние сердца, поведал эксперт.
По его словам, общение с разными видами животных (лошади, дельфины, домашние питомцы) оказывает благоприятный эффект на психику человека и избавляет от множества стрессов. Очень полезными будут и прогулки на природе. Людям желательно почаще гулять по лесам, полям и возле рек. Как утверждает Скавыш, вода оказывает успокаивающий эффект, как и в целом нахождение на природе.
Ранее сообщалось, что верховая езда может помочь пациентам, страдающим от хронической боли в пояснице. К такому выводу пришли учёные после проведения эксперимента, в котором участвовали 22 человека с проблемами в поясничном отделе позвоночника.