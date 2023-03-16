Пациентов с больной спиной заставили заниматься верховой ездой и сделали удивительное открытие

Верховая езда может помочь пациентам, страдающим от хронической боли в пояснице. Об этом пишет Frontiers in Veterinary Science, ссылаясь на учёных из Университета Восточной Финляндии.

В эксперименте участвовали 22 человека с проблемами в поясничном отделе позвоночника. Им предложили 12 недель посещать уроки верховой езды, постепенно увеличивая нагрузку во время занятий. В результате испытуемые сообщили об уменьшении боли в спине, хорошем сне, способности легко нагибаться и стоять в течение долгого времени без неприятных ощущений в пояснице, а также у многих прошли проявления депрессии.

Как объяснили специалисты, при езде на лошади наш позвоночник легко подстраивается под шаг животного, что помогает ему двигаться и держаться в правильном положении.