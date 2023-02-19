Мечтающим о кубиках пресса рассказали, как добиться результата и не получить травм

Зачастую люди, выполняя различные упражнения на мышцы брюшного пресса, совершают массу ошибок, которые приводят к травмам или не дают никакого эффекта. О таких оплошностях Лайфу рассказал старший преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Денис Кокорев.

"Первая ошибка при выполнении упражнений на прямую мышцу живота, таких как подъёмы ног, подъёмы корпуса (из положения лёжа или в висе на перекладине): новички часто выполняют их с практически прямой спиной, то есть забывают про основную функцию прямой мышцы живота. Для того чтобы её включить в работу, необходимо её сократить, скручиваясь и сгибая позвоночный столб, то есть сократить точки крепления прямой мышцы", — рассказал эксперт.

По словам Кокорева, если не соблюдать это правило, то можно почувствовать напряжение в ногах или перенапряжение в пояснице. Ещё одна ошибка — неправильное дыхание при выполнении упражнений. Крайне важно выдыхать на усилии, чтобы гораздо лучше сокращались мышцы и не было избыточного давления в брюшной полости. Также важно соблюдать частоту тренировок.

"Часто бытует мнение среди посетителей фитнес-клубов и среди некоторых профессиональных атлетов, что полноценно тренировать пресс, как и все остальные мышечные группы, не нужно и достаточно одного-двух упражнений по два-три подхода в конце тренировки, в связи с тем что мышцы живота и так участвуют как стабилизаторы во многих упражнениях. Таким образом, получается, что чаще всего дают нагрузку в основном на прямую мышцу, не учитывая то, что область живота формирует комплекс мышечных групп, таких как прямая мышца, сгибающая позвоночник, поперечная мышца, функция которой — втягивания живота с удержанием внутрибрюшного давления, косые мышцы (внешние и внутренние), выполняющие функцию ротации и наклона в сторону позвоночника", — добавил эксперт.

Четвёртой ошибкой Кокорев назвал "читинг", когда новички выполняют упражнения с чрезмерной нагрузкой, но не имеют на это должной подготовки. В таком случае человек не сможет грамотно распределить вес, что приведёт к усталости ног, рук, спины, но не брюшного пресса. В этой связи специалист напомнил о важности разных методов восстановления после занятий, таких как растяжка, массаж, сауна, миофасциальный релиз.