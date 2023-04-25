Чем отличаются мужчины разной группы крови и как среди них выбрать идеального мужа

Вы, должно быть, этого не знали, но группа крови может повлиять на многие характеристики человека, в том числе и на его характер. А он, в свою очередь, активно отражается на ценности мужчины как будущего мужа. Рассмотрим, какие черты характера и отличительные особенности мужчин могут быть связаны с определённой группой крови.

Какие мужчины первой группы крови (0) в семейных отношениях

Лидеры даже в семейных отношениях — мужчины с 1-й группой крови. Фото © Freepik / prostooleh

Мужчины с первой группой крови обладают лидерскими качествами и всегда стремятся к большим достижениям в любом деле. Они могут быть своенравными и занудными, но, когда влюбляются, готовы отдаться своей избраннице полностью. Для таких мужчин дом — это место, где они чувствуют себя комфортно и спокойно, а домашнее хозяйство важно. Такие партнёры относятся к своим детям с большой любовью, всегда защищая их права и стремясь воспитать из них таких же лидеров.

Мужчина со второй группой крови (А): какой он?

Степенные и нежные мужчины со второй группой крови. Фото © Freepik / fxquadro

Личности с группой крови II характеризуются спокойствием, рассудительностью и степенностью. Они не спешат с созданием семьи, предпочитая убедиться, что справятся с возложенными на них обязательствами. Однако если такой мужчина выбрал вас, то можете быть уверены в его преданности и любви. Партнёру неинтересно "хватать звёзды с неба", зато он всегда будет рядом, как каменная стена, готовый поддержать в трудную минуту. Мужчина со второй группой крови спокойно принимает женщину такой, какая она есть, не стараясь её менять под себя.

Как ведут себя в браке мужчины с третьей (В) группой крови

Характеристика мужчин в браке: свободолюбивые романтики с третьей группой крови. Фото © Freepik

У мужчины с третьей группой крови в голове бушует вольный ветер. Обычно лет до тридцати, а иногда и дольше. Они очень творческие и способны достичь успеха, если удача им улыбнётся. Однако далеко не всем удаётся остаться на вершине подольше. Многим из них это просто не нужно. Единственное, что для таких парней действительно важно, — постоянное движение и поиск нового. Он странник в душе и настоящий романтик. Любит дарить подарки и цветы своим возлюбленным, ведь незнакомо чувство скупости и жадности. Однако такой мужчина ещё и очень свободолюбив, поэтому любые попытки ограничить непременно закончатся разрывом отношений. Единственный способ оставаться для него одной дамой сердца — это смириться с ветреностью, буйной душой и научиться ждать.

Мужчины с четвёртой (AB) группой крови в отношениях

Как найти идеального мужа? Независимые и щедрые мужчины с четвёртой группой крови. Фото © Freepik / teksomolika

Мужчины с четвёртой группой крови ценят собственную независимость и самостоятельность. Они любят дружить и всегда рады гостям в своём доме. В любви нежны и жаждут увидеть слабость второй половинки. Мужчины с данной группой крови не поклонники тратить деньги, но готовы распахнуть кошелёк для своих любимых, стоит их об этом попросить. Они называют своих женщин уменьшительно-ласкательными эпитетами и часто тоскуют по друзьям, если вынуждены оказаться без них.