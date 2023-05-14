Никогда не угадаешь, что преподнесёт тебе следующий день. Особенно непредсказуемыми бывают судьбы актёров старых советских фильмов. Кто-то отчаивается и решает наложить на себя руки, потому что не получает новые роли в кино, а кто-то из-за собственной неосторожности и колких слов в один миг лишается карьеры. Давайте вспомним советских знаменитостей театра и кино, чья жизнь под конец превратилась в трагедию.

Юрий Белов попал в психбольницу и не смог вернуться в реальный мир

Юрий Белов после психиатрической лечебницы так и не смог вернуться в профессию. Фото © "Кинопоиск"

Популярный и талантливый актёр Советского Союза, любимец поклонников и звезда фильмов "Карнавальная ночь", "Весна на Заречной улице", "Девушка без адреса" лишился карьеры немного глупо и по собственной вине. Во времена, когда Юрий Белов был звездой, страной управлял Никита Хрущёв. Не слишком следя за словами, знаменитость советского кино позволила себе дерзко высказаться в сторону действующего правительства, за что на Юрия донесли. В наказание за проступок актёра насильственно поместили в психиатрическую лечебницу. И это стало точкой невозврата — после выхода "на свободу" никто больше не звал Белова на съёмки. С ним вообще перестали общаться. Актёру старых советских фильмов пришлось устроиться работать в такси. Его карьера была разрушена и закончена, появилась алкогольная зависимость. В итоге Юрий Белов умер в 61 год, так и не вернувшись в любимую профессию.

Екатерина Савинова покончила с собой

Екатерина Савинова в итоге решается уйти из жизни самостоятельно. Кадр © "В один прекрасный день". Режиссёр Михаил Слуцкий. Сценаристы: Михаил Слуцкий, Мирон Билинский, Климентий Минц

Знаменитая артистка театра и кино СССР не смогла смириться с забвением и доживала последние годы бесславно и в одиночестве. Звезда фильмов "Приходите завтра", "В один прекрасный день" и "Женитьба Бальзаминова" хотела сниматься в кино до последнего. Но судьба распорядилась иначе. Сначала Екатерину Савинову прямо со съёмок увозят в больницу с бруцеллёзом, который та, предположительно, подцепила, выпив парного молока. Затем режиссёры — после возвращения актрисы в кино — сами всё реже начинают предлагать Савиновой сначала главные роли, а затем и вовсе любые. Актриса старых советских фильмов, куда её больше не зовут, впадает в глубокую депрессию. Спустя годы мучений и без новых ролей в 1970 году Савинова решается на отчаянный шаг — отправляется к сестре в Новосибирск. Там на одной из узловых станций актриса принимает решение уйти из жизни самостоятельно и бросается под поезд.

Андрей Миронов трагично и внезапно покинул мир

Смерть настигла актёра внезапно — кончина Андрея Миронова стала ударом для всех советских людей. Кадр © "Трое в лодке, не считая собаки". Режиссёр Наум Бирман. Сценаристы: Семён Лунгин, Джером К. Джером

Всё случилось 16 августа 1987 года. Каждый советский человек навсегда запомнил эту дату. Именно в этот летний день в самом расцвете лет и актёрской карьеры не стало Андрея Миронова. Смерть звезды наступила внезапно и неожиданно: на одном из спектаклей 47-летний Миронов падает в обморок и спустя два дня умирает, даже не приходя в сознание. Андрей был одним из любимых всеми актёром старых советских фильмов, его можно увидеть в таких картинах: "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Будьте моим мужем", "Берегись автомобиля" и ещё много где. Последнюю свою главную роль Андрей Миронов сыграл в фильме "Человек с бульвара Капуцинов".

Валентина Серова потеряла семью и спилась

Валентина Серова, лишившись карьеры, спилась и потеряла собственных детей. Кадр © "Жди меня". Режиссёры Борис Иванов, Александр Столпер. Сценарист Константин Симонов

Гордость нации, красавица Советского Союза, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР и даже лауреат Сталинской премии II степени. Такой послужной список не мог оказаться у человека, чья судьба сложилась печально. Однако знаменитая актриса советских фильмов "Сердца четырёх", "Жди меня" и "Кремлёвские куранты" провела остаток своих дней, медленно спиваясь. Поддавшись влиянию алкоголя, знаменитость начала срывать съёмки, а потом и вовсе перестала в них участвовать. На фоне сильной зависимости от спиртного Валентина Серова сначала лишилась сына — его забрали в интернат, затем и дочери — её стала воспитывать мать актрисы. В 58 лет Валентина Серова в одиночестве скончалась в своей квартире.

Александр Демьяненко всю жизнь был Шуриком

Александр Демьяненко не смог избавиться от своего Шурика, поэтому в кино новых ролей так и не получал. Кадр © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Режиссёр Леонид Гайдай. Сценаристы: Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской