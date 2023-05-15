Охлобыстин озвучил две истинные причины отъезда Пугачёвой с семьёй в Израиль
Охлобыстин назвал шок причиной побега Пугачёвой в Израиль после начала СВО
Алла Пугачёва и Иван Охлобыстин. Обложка © LIFE / Константин Просалов, © ТАСС / Владимир Гердо
Российская певица Алла Пугачёва сбежала с семьёй из России, потому что была в состоянии шока после начала спецоперации. Об этом сказал актёр Иван Охлобыстин в интервью "НеОруэлл".
"Она была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. После того как началась СВО, она шокирована была. А на выезде её посетила мысль, что всё может продолжаться без неё. Она раньше не допускала этой мысли", — пояснил он.
По его словам, муж Примадонны — юморист Максим Галкин* — довольно хитрый тип, который "без мыла сами понимаете что сделает". Охлобыстин уверен, что уехавшие артисты глубоко заблуждаются в отношении России и чрезмерно превозносят Европу.
Напомним, Алла Пугачёва вместе с семьёй покинула Россию и сейчас живёт в Израиле. Народная артистка СССР возвращалась на родину в августе прошлого года, пообещав навести "порядок в головах", однако спустя пару месяцев вновь уехала за границу. В этот раз певица приехала в Россию, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Лайф публиковал видео с Пугачёвой на похоронах кутюрье. После этого певица вновь улетела из страны.
* Признан иностранным агентом.