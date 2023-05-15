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Опубликовано 15 мая 2023, 09:24
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Охлобыстин озвучил две истинные причины отъезда Пугачёвой с семьёй в Израиль

Охлобыстин назвал шок причиной побега Пугачёвой в Израиль после начала СВО

Алла Пугачёва и Иван Охлобыстин. Обложка © LIFE / Константин Просалов, © ТАСС / Владимир Гердо

Алла Пугачёва и Иван Охлобыстин. Обложка © LIFE / Константин Просалов, © ТАСС / Владимир Гердо

Российская певица Алла Пугачёва сбежала с семьёй из России, потому что была в состоянии шока после начала спецоперации. Об этом сказал актёр Иван Охлобыстин в интервью "НеОруэлл".

"Она была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. После того как началась СВО, она шокирована была. А на выезде её посетила мысль, что всё может продолжаться без неё. Она раньше не допускала этой мысли", — пояснил он.

По его словам, муж Примадонны — юморист Максим Галкин* — довольно хитрый тип, который "без мыла сами понимаете что сделает". Охлобыстин уверен, что уехавшие артисты глубоко заблуждаются в отношении России и чрезмерно превозносят Европу.

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Напомним, Алла Пугачёва вместе с семьёй покинула Россию и сейчас живёт в Израиле. Народная артистка СССР возвращалась на родину в августе прошлого года, пообещав навести "порядок в головах", однако спустя пару месяцев вновь уехала за границу. В этот раз певица приехала в Россию, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Лайф публиковал видео с Пугачёвой на похоронах кутюрье. После этого певица вновь улетела из страны.

* Признан иностранным агентом.

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Татьяна Миссуми
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