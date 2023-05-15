Охлобыстин озвучил две истинные причины отъезда Пугачёвой с семьёй в Израиль

Российская певица Алла Пугачёва сбежала с семьёй из России, потому что была в состоянии шока после начала спецоперации. Об этом сказал актёр Иван Охлобыстин в интервью "НеОруэлл".

"Она была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. После того как началась СВО, она шокирована была. А на выезде её посетила мысль, что всё может продолжаться без неё. Она раньше не допускала этой мысли", — пояснил он.