Регион

Уведомления отключены

12 мая, 08:52
9559

Пугачёва снова покинула Россию

Алла Пугачёва улетела из Москвы несколько дней назад

Певица Алла Пугачёва, в начале мая вернувшаяся в Россию, уже улетела из Москвы. Об этом сообщила помощница артистки Елена Чупракова.

"Алла Борисовна улетела ещё несколько дней назад", — сказала Чупракова ТАСС.

О приезде народной артистки СССР в Москву стало известно 3 мая. За время, проведённое на родине, Примадонна появилась на публике всего один раз — на похоронах своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

Алла Пугачёва на похоронах Валентина Юдашкина. Видео © LIFE

Как уточняет SHOT, в остальное время певица вела себя скрытно и находилась в своём замке в подмосковной деревне Грязь, куда постоянно подвозили продукты.

Обстановка у замка Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь. Видео © SHOT

Раскрыты миллионные траты Аллы Пугачёвой на содержание пустующего замка в Грязи

Раскрыты миллионные траты Аллы Пугачёвой на содержание пустующего замка в Грязи

Напомним, Алла Пугачёва вместе с мужем — иноагентом Максимом Галкиным* — покинула Россию и сейчас живёт в Израиле. Народная артистка СССР возвращалась на родину в августе прошлого года, пообещав навести "порядок в головах", однако спустя пару месяцев вновь уехала за границу. В этот раз певица приехала в Россию, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Лайф публиковал видео с Пугачёвой на похоронах кутюрье.

*Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Полина Богомолова

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров