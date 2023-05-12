Пугачёва снова покинула Россию
Алла Пугачёва улетела из Москвы несколько дней назад
Певица Алла Пугачёва, в начале мая вернувшаяся в Россию, уже улетела из Москвы. Об этом сообщила помощница артистки Елена Чупракова.
"Алла Борисовна улетела ещё несколько дней назад", — сказала Чупракова ТАСС.
О приезде народной артистки СССР в Москву стало известно 3 мая. За время, проведённое на родине, Примадонна появилась на публике всего один раз — на похоронах своего друга, модельера Валентина Юдашкина.
Алла Пугачёва на похоронах Валентина Юдашкина. Видео © LIFE
Как уточняет SHOT, в остальное время певица вела себя скрытно и находилась в своём замке в подмосковной деревне Грязь, куда постоянно подвозили продукты.
Обстановка у замка Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь. Видео © SHOT
Напомним, Алла Пугачёва вместе с мужем — иноагентом Максимом Галкиным* — покинула Россию и сейчас живёт в Израиле. Народная артистка СССР возвращалась на родину в августе прошлого года, пообещав навести "порядок в головах", однако спустя пару месяцев вновь уехала за границу. В этот раз певица приехала в Россию, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Лайф публиковал видео с Пугачёвой на похоронах кутюрье.
*Включён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Полина Богомолова