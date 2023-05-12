Пугачёва снова покинула Россию

Певица Алла Пугачёва, в начале мая вернувшаяся в Россию, уже улетела из Москвы. Об этом сообщила помощница артистки Елена Чупракова.

"Алла Борисовна улетела ещё несколько дней назад", — сказала Чупракова ТАСС.

О приезде народной артистки СССР в Москву стало известно 3 мая. За время, проведённое на родине, Примадонна появилась на публике всего один раз — на похоронах своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

Алла Пугачёва на похоронах Валентина Юдашкина. Видео © LIFE

Как уточняет SHOT, в остальное время певица вела себя скрытно и находилась в своём замке в подмосковной деревне Грязь, куда постоянно подвозили продукты.

Обстановка у замка Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь. Видео © SHOT