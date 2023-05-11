Раскрыты миллионные траты Аллы Пугачёвой на содержание пустующего замка в Грязи
Эксперт Ковалёв уверен, что дом в Грязи обходится Пугачёвой в миллион в месяц
Дом Аллы Пугачёвой в Грязи. Обложка © LIFE / Арутюнов Александр
Уехавшая из России вместе с семьёй певица Алла Пугачёва никак не может продать подмосковный особняк в деревне Грязь, хотя его содержание обходится ей в миллион рублей ежемесячно. Об этом kp.ru рассказал знакомый артистки, эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании "Экоофис" Андрей Ковалёв.
"В год за налоги на землю и на кадастр здания набегает около 300 тысяч рублей. Ещё одна статья расходов — оплата "коммуналки": электричество, отопление, газ, вода, канализация. Да, в период, когда в замке никто не живёт, расход электричества минимальный, но температурный режим всё равно нужно поддерживать, ведь там ценные картины, скульптуры, отделка", — пояснил он.
Эксперт уверен, что "коммуналка" и пультовая охрана дома не может быть меньше, чем 100 рублей в месяц. Сюда же нужно приплюсовать затраты на персонал. Несмотря на отсутствие жильцов, за территорией приходится ухаживать, стричь газоны, следить за бассейном. Также требуются охранники, услуги которых обойдутся в полмиллиона в месяц. Поэтому общая сумма на содержание замка должна равняться одному миллиону рублей ежемесячно, подытожил Ковалёв.
Как рассказали изданию соседи Пугачёвой, в доме кто-то периодически появляется. За забором слышны звуки строительных работ, приходят садовник и административный работник певицы. Саму Примадонну жители деревни не видели давно, хотя раньше она иногда заходила в местный магазин, а её дети с нянями часто гуляли на обычной уличной площадке.
Напомним, Алла Пугачёва вместе с семьёй покинула Россию и сейчас живёт в Израиле. Певица прилетела недавно в Москву, чтобы проститься с умершими модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. Пустующий дом семьи Примадонны в деревня Грязь был выставлен на продажу после начала СВО, его цена превышает миллиард рублей. Однако покупатель ещё не нашёлся, хотя периодически появляются слухи о продаже поместья.