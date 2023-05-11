Раскрыты миллионные траты Аллы Пугачёвой на содержание пустующего замка в Грязи

Уехавшая из России вместе с семьёй певица Алла Пугачёва никак не может продать подмосковный особняк в деревне Грязь, хотя его содержание обходится ей в миллион рублей ежемесячно. Об этом kp.ru рассказал знакомый артистки, эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании "Экоофис" Андрей Ковалёв.

"В год за налоги на землю и на кадастр здания набегает около 300 тысяч рублей. Ещё одна статья расходов — оплата "коммуналки": электричество, отопление, газ, вода, канализация. Да, в период, когда в замке никто не живёт, расход электричества минимальный, но температурный режим всё равно нужно поддерживать, ведь там ценные картины, скульптуры, отделка", — пояснил он.

Эксперт уверен, что "коммуналка" и пультовая охрана дома не может быть меньше, чем 100 рублей в месяц. Сюда же нужно приплюсовать затраты на персонал. Несмотря на отсутствие жильцов, за территорией приходится ухаживать, стричь газоны, следить за бассейном. Также требуются охранники, услуги которых обойдутся в полмиллиона в месяц. Поэтому общая сумма на содержание замка должна равняться одному миллиону рублей ежемесячно, подытожил Ковалёв.