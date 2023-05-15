Тамара Гвердцители отказалась от русскоязычных песен на прошедшем в США концерте

Народная артистка России Тамара Гвердцители на прошедшем концерте в нью-йоркском Бруклине не спела ни одной песни на русском языке. Об этом пишет kp.ru.

Так, выступление прошло в камерном зале, а гостями в основном были пожилые иммигранты из России. По словам присутствовавших, Гвердцители пела исключительно на грузинском и украинском языках. Такое поведение артистки спровоцировало бурные обсуждения в социальных сетях.

"Только что родители вернулись с концерта Тамары Гвердцители. Она ни одной песни не спела на русском языке", — написал один из пользователей.

"Поедет за баблом в Россию, начнёт петь по-русски. Ничего нового, просто думала, что она умнее…" — добавил другой.

"Реклама на концерт была на русском языке — это раз, а потом: люди же прекрасно помнят, на каком языке она до этого пела", — указал ещё один.

Комментаторы справедливо отмечают, что основная аудитория Гвердцители состоит из пожилых уроженцев СССР и запомнилась она им как именно русскоязычная певица. Попытки же петь на грузинском и украинском не увенчаются успехом: оба эти народа имеют своих кумиров, а американцам её творчество неинтересно.