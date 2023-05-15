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15 мая, 10:10

Тамара Гвердцители отказалась от русскоязычных песен на прошедшем в США концерте

Kp.ru: Тамара Гвердцители на прошедшем концерте не стала петь на русском

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Народная артистка России Тамара Гвердцители на прошедшем концерте в нью-йоркском Бруклине не спела ни одной песни на русском языке. Об этом пишет kp.ru.

Так, выступление прошло в камерном зале, а гостями в основном были пожилые иммигранты из России. По словам присутствовавших, Гвердцители пела исключительно на грузинском и украинском языках. Такое поведение артистки спровоцировало бурные обсуждения в социальных сетях.

"Только что родители вернулись с концерта Тамары Гвердцители. Она ни одной песни не спела на русском языке", написал один из пользователей.

"Поедет за баблом в Россию, начнёт петь по-русски. Ничего нового, просто думала, что она умнее…" добавил другой.

"Реклама на концерт была на русском языке — это раз, а потом: люди же прекрасно помнят, на каком языке она до этого пела", указал ещё один.

Комментаторы справедливо отмечают, что основная аудитория Гвердцители состоит из пожилых уроженцев СССР и запомнилась она им как именно русскоязычная певица. Попытки же петь на грузинском и украинском не увенчаются успехом: оба эти народа имеют своих кумиров, а американцам её творчество неинтересно.

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Напомним, после начала спецоперации на Украине Тамара Гвердцители уехала из России и на какое-то время перестала выступать. Позже она решила возобновить концертную деятельность, однако не на родине, а в США. Билеты стоят от 75 до 125 долларов, а корпоратив с народной артисткой — от 50 тысяч евро.

Матвей Константинов
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