Гвердцители прервала "творческое молчание" и решила выступать, но не в России

Народная артистка России Тамара Гвердцители решила отправиться в тур по США после годовой творческой паузы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Певица сразу после начала спецоперации на Украине отменила выступления и уехала из России, объявив "творческое молчание". Однако спустя год Гвердцители анонсировала тур на лето по восьми американским городам. Стоимость билетов колеблется от 75 до 125 долларов. Также артистка объявила цены на корпоративы — от 50 тысяч евро, не включая райдер и трансфер.

При этом концерты в РФ Гвердцители отказывается давать. В качестве компромисса российским фанатам предлагается Турция, но даже в этом случае певицу надо будет уговорить. Причём указывается, что артистка свободна только с июня, а в мае она будет заниматься здоровьем.