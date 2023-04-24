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24 апреля, 13:50

Лобода назвала глупостью идею переводить русские песни на украинский язык

Певица Лобода заявила, что не будет переводить русские песни на украинский язык

<p>Светлана Лобода. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/lobodaofficial/684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LOBODA</a></p>

Светлана Лобода. Обложка © Telegram / LOBODA

Певица Светлана Лобода, которая с начала СВО уехала из России в Европу, заявила, что не собирается переводить свои песни на украинский язык. По её словам, это "глупо и неправильно".

"У меня есть поклонники, которых я не могу предать, не могу отказаться от всего, что я делала ранее, от своих песен. Я не могу перевести их на украинский язык. Я считаю, что это абсолютно глупо и неправильно", — заявила Лобода в интервью изданию Deutche Welle*.

В то же время Лобода отметила, что готова выступать перед зрителями на английском языке. По её мнению, это не будет выглядеть так глупо, как на украинском. Однако для этого ей ещё предстоит освоить иностранный язык.

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Ранее Лайф сообщал, что подмосковный трёхэтажный особняк Лободы выставили на продажу за 650 миллионов рублей. В доме артистки есть четыре спальни, кухня, холл, две столовые и гостиная с переходом в бассейн. Всё это дополняют несколько санузлов и ванных комнат, джакузи, большая и малая гардеробные, а также бильярдная комната с баром, кабинет, библиотека, тренажёрный зал и постирочная.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Наталья Исакова
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