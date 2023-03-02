Подмосковный особняк Лободы выставили на продажу за 650 миллионов рублей

У певицы Светланы Лободы, которая год назад перебралась в Европу, в России осталось дорогостоящее имущество — трёхкомнатная квартира в столице и особняк в Подмосковье. Как сообщает kp.ru, дом на днях выставили на продажу. При этом сразу несколько агентств элитной недвижимости предлагают купить загородный особняк с участком в 1 гектар на Новорижском шоссе. Цена варьируется от 630 до 650 миллионов рублей. В то же время аренда данного объекта в месяц обойдётся в миллион рублей.

Риелторы не раскрывают информацию о владельцах, однако подчёркивают, что дом в собственности свыше пяти лет и с документами всё в порядке. Примечательно, что большой экскурсии по своим владениям "суперзвезда" никогда не проводила. Однако на самом деле это не просто особняк, а целый усадебный комплекс из четырёх строений: основного и гостевого дома, а также помещений для персонала и для охраны.

В хоромах артистки три этажа. В доме есть четыре спальни, кухня, холл, две столовые и гостиная с переходом в бассейн. Всё это дополняют несколько санузлов и ванных комнат, джакузи, большая и малая гардеробные, а также бильярдная комната с баром, кабинет, библиотека, тренажёрный зал и постирочная. На участке представлены гараж на три машины, парковка на 12 автомобилей, летняя кухня, беседка и зона барбекю. В саду, где растут свыше 300 деревьев, есть ели, сосны, берёзы и туи, а в пруду живут японские карпы. По периметру установлены камеры видеонаблюдения. Вся эта красота скрыта от лишних глаз, участок окружён строениями и не просматривается из близлежащих домов. При этом специалисты сомневаются, что Лобода сможет легко продать недвижимость, даже если переоформила её на другого человека.

"Скорее всего, дом Лобода продаёт через посредника по доверенности, которую могла оформить и за рубежом. Либо дом передан кому-то по дарственной, и новый владелец выставил особняк на продажу. Но легально вывезти такие огромные деньги из России проблематично: у нас есть служба финансового мониторинга, которая не позволит это сделать. Возможно, Лобода рассчитывает, что деньги ей привезут наличными либо отправят биткоинами", — рассказал звёздный адвокат Андрей Алёшкин.